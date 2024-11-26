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Власть Ушаков рассказал о планах Путина на декабрь. Намечены поездки в Петербург и Минск

Ушаков рассказал о планах Путина на декабрь. Намечены поездки в Петербург и Минск

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4 комментария

Владимир Путин примет участие в заседании высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии в Минске в начале следующего месяца — 6 декабря. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Помимо поездки в Минск, Владимир Путин также посетит Петербург. В северной столице России глава государства проведет неформальную встречу с лидерами стран СНГ 24 декабря, а на следующий день в городе состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета на высшем уровне. По словам Ушакова, саммит ЕАЭС пройдет в России по просьбе армянской стороны, при этом председательствовать на нем будет премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее в Кремле рассказали, что Владимир Путин отправится с госвизитом в Казахстан, во время которого президент РФ Владимир Путин планирует провести переговоры с Касымом-Жомартом Токаевым. В рамках поездки Путин также примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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Комментарии
5
забыл все
13 минут
вот к нам только не надо, устали в пробках стоять.
Komisar8488
14 минут
Наш пострел - везде успел! Банкет за банкетом….
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