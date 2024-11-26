«Бродячая собачка» расскажет о свободе Тонино Гуэрры

28 ноября в театре кукол «Бродячая собачка» состоится показ спектакля «Синяя собака» по рассказу итальянского писателя Тонино Гуэрры. Постановка, впервые представленная в июле на фестивале «Славянский базар в Витебске», теперь готова встретиться с петербургской публикой, чтобы рассказать притчу о поиске свободы, дружбы и верности.

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Это не первое обращение режиссера к поэтике Тонино Гуэрры. В 2019 году Альфия Абдулина создала спектакль «Бабочка» по текстам и биографии писателя, на премьере которого присутствовала Лора Гуэрра — муза и жена автора, переведшая на русский язык книгу «Семь тетрадей жизни», в которую входит рассказ «Синяя собака».

Действие спектакля развернется в мире, где куклы и живые актеры взаимодействуют на грани реальности и фантазии. Визуальная стилистика постановки — это особая смесь лирики и гротеска, подчеркивающая тонкую ироничность, присущую текстам Гуэрры. Музыкальное оформление, созданное композитором Артуром Варквасовым, создает атмосферу, в которой оживают воспоминания, мечты и страхи персонажей. Звуки, голоса и тени превращают сцену в пространство, где каждый жест, каждый шаг обретают особое значение.

«Синяя собака» — приглашение поразмышлять о том, что значит быть свободным. Какова цена выбора? Что мы готовы отдать за право быть собой? Альфия Абдулина не дает готовых ответов, оставляя финал открытым и предлагая каждому зрителю пройти этот путь вместе с героями.

Альфия Абдулина о спектакле: «Это философская притча о человеке, возложившем на себя непосильную ношу, которая изнурила и ожесточила его, а сбросить ее у него нет сил и возможности. В самый трудный момент его жизни к нему пришла Синяя собака, как знак — символ надежды, преданности, бескорыстной любви. Как бы он ее от себя ни гнал, собака предана ему и всегда рядом, верная и любящая. Она рядом, она с ним. Освободившись от собаки, Мухаммед ощущает пустоту и утрату, ему не хватает тепла и ее присутствия. Он отправляется на поиски. Найдет ли он ее, вернется ли он?..»