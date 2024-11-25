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Происшествия Стало известно состояние мужчины, упавшего на пути на станции метро «Автово»

Стало известно состояние мужчины, упавшего на пути на станции метро «Автово»

2 085
3 комментария

Мужчина, упавший утром 25 ноября на пути на станции метро «Автово», отделался переломом ребер. Как стало известно «Фонтанке», его госпитализировали в городскую больницу № 26.

Отмечается, что в действиях 28-летнего петербуржца усматривается нарушение требований в области транспортной безопасности. Напомним, что из-за его падения в час пик на первой линии метро Петербурга было частично остановлено движение поездов.

Ранее «Фонтанка» показывала кадры, какое скопление людей образовалось от станции «Девяткино» до станции «Нарвская» рано утром 25 ноября.

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Комментарии
3
Антибункерный
29 минут
Что на дорогах, что в метро, полный хаос. Забитые народом станции. На платформах особенно в узких местах жуткие железные ящики, Многие проходы так же перекрыты, посреди залов какие то железные будки, это уже традиция. Не говоря уже о том, что бы попасть из одного района в другой все едут на пересадку в центр. А у сбиглава одна забота, как угодить хозяину....
Гость
1 час
Забавного нашли виновника. Кто должен обеспечивать безопасность? Пассажиры? Вход на станцию надо ограничивать, если перрон переполнен. Советую парню после выздоровления подать в суд за клевету и на возмещения вреда в результате бездействия сотрудников метрополитена не обеспечивших безопасность на станции. Чтобы не было: у сильного всегда бессильный виноват.
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