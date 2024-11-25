Стало известно состояние мужчины, упавшего на пути на станции метро «Автово»

Мужчина, упавший утром 25 ноября на пути на станции метро «Автово», отделался переломом ребер. Как стало известно «Фонтанке», его госпитализировали в городскую больницу № 26.

Отмечается, что в действиях 28-летнего петербуржца усматривается нарушение требований в области транспортной безопасности. Напомним, что из-за его падения в час пик на первой линии метро Петербурга было частично остановлено движение поездов.