Стало известно состояние мужчины, упавшего на пути на станции метро «Автово»

Мужчина, упавший утром 25 ноября на пути на станции метро «Автово», отделался переломом ребер. Как стало известно «Фонтанке», его госпитализировали в городскую больницу № 26.
Отмечается, что в действиях 28-летнего петербуржца усматривается нарушение требований в области транспортной безопасности. Напомним, что из-за его падения в час пик на первой линии метро Петербурга было частично остановлено движение поездов.
Ранее «Фонтанка» показывала кадры, какое скопление людей образовалось от станции «Девяткино» до станции «Нарвская» рано утром 25 ноября.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.