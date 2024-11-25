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Происшествия Человек, упавший на рельсы в метро, жив

Человек, упавший на рельсы в метро, жив

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4 комментария

Пассажир, упавший на рельсы на станции метро «Автово», жив, его подняли с пути, сообщает пресс-служба метрополитена. По словам читательницы «Фонтанки», это мужчина.

В 8:29 движение поездов по первой линии вернулось в обычный режим.

Из-за ЧП утром 25 ноября, напомним, поезда несколько минут не ходили от станции «Девяткино» до станции «Нарвская». Читатели «Фонтанки» показывают, какие образовались скопления людей.

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Комментарии
4
vlad.ivanov_2709
9 минут
Что-то часто стали падать!
Гость
1 час
Жив? А на видео — как будто без головы... Чем же он мычит? 🤔
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