Человек, упавший на рельсы в метро, жив

Пассажир, упавший на рельсы на станции метро «Автово», жив, его подняли с пути, сообщает пресс-служба метрополитена. По словам читательницы «Фонтанки», это мужчина.
В 8:29 движение поездов по первой линии вернулось в обычный режим.
Из-за ЧП утром 25 ноября, напомним, поезда несколько минут не ходили от станции «Девяткино» до станции «Нарвская». Читатели «Фонтанки» показывают, какие образовались скопления людей.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.