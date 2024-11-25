В Купчино ученицу 6А после разговора с мамой о плохих оценках нашли под окнами 13-го этажа. Врачи в шоке

Лежащую на легковушке шестиклассницу с переломами нашли под окнами собственного дома на проспекте Славы днем 25 ноября. Как стало известно «Фонтанке», девочка выпала из окна 13-го этажа после разговора с мамой о плохих оценках.
Утром перед уходом в школу мама попросила 12-летнюю дочь подтянуться по учебе и исправить оценки. После чего девочка якобы отправилась в школу, а ее 36-летняя мать — по делам. Спустя несколько часов женщине пришло сообщение от учителя, что ее ребенок до учреждения не дошел. Мама пыталась выяснить, где находится дочь, через ее подруг, однако никто ничего не знал. Затем женщина решила воспользоваться приложением «Родительский контроль» и увидела, что последнее зафиксированное место, в котором была девочка, — торговый центр «Южный полюс».
Отправившись в ТЦ, мама не нашла дочь. Вернувшись обратно домой, она встретила полицейских, которые рассказали о трагедии с ребенком.
У школьницы диагностировали открытый перелом правой плечевой кости, закрытую травму груди, ушиб правого легкого и множественные переломы позвонков. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Спасло от смерти ее то, что упала она не на землю, а на припаркованную машину.
Семья, в которой рос ребенок, — неполная. Мама и папа в разводе. Однако оба родителя принимают участие в воспитании девочки и общаются с ней.
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