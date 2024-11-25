Никиту Журавеля признали виновным в госизмене и приговорили к 13 годам и 6 месяцам в колонии строгого режима

Волгоградский областной суд приговорил ранее осужденного за сожжение Корана Никиту Журавеля к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Уроженца Севастополя и бывшего студента ВГСПУ признали виновным в государственной измене. С учетом неотбытого срока за сжигание Корана ближайшие 14 лет Журавель проведет в колонии. Дело рассматривала коллегия из трех судей под председательством Дмитрия Туленкова, пишет 25 ноября портал V1.RU.

По версии следствия, Журавель сам в мессенджерах связался с СБУ и предложил помощь. Утверждается, что он отправлял собеседнику с Украины видео железнодорожного состава с военной техникой, а также военных самолетов. При этом на первом же допросе Журавель предположил, что его задержали именно за съемку истребителей.

За сожжение Корана Журавель в феврале 2024 года получил три с половиной года колонии. После того как молодого человека на время следствия этапировали в Чечню, у него состоялось «знакомство» с сыном главы республики Адамом Кадыровым. Подросток несколько раз ударил Журавеля, процесс был снят на видео и опубликован самим Кадыровым.