Топ-менеджеры «Яковлева» и «Туполева» покинули должности в ОАК

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), являющейся частью «Ростеха», произошли изменения в управлении гражданскими проектами. Генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский и управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев ушли со своих постов. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщает «Коммерсантъ».

Андрей Богинский также оставит пост заместителя гендиректора ОАК, курирующего направление гражданской авиации. Согласно сведениям одного из источников в отрасли авиастроения, Богинский освобожден от должности по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина в связи с неудачами в реализации программы развития гражданской авиации. При этом другой источник утверждает, что увольнение гендиректора «Яковлева» может быть связано с его переходом на работу в правительство.

В связи с этим теперь руководить ПАО «Яковлев» будет генеральный директор ОАК Вадим Бадеха, который займется управлением обеими компаниями одновременно. Деятельность АО «Туполев» возьмет под контроль заместитель гендиректора ОАК по гособоронзаказу и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев, который ранее уже занимал должность главы «Туполева» в период с 2009 по 2013 год.

Как сообщили в пресс-службе ОАК, передача функций управления на уровень головной компании позволит сосредоточить все ресурсы корпорации на решении ключевых задач, связанных с сертификацией и началом серийного выпуска отечественной гражданской авиационной техники.

Напомним, 20 ноября в ОАК заявили, что Ту-214 с российскими комплектующими совершил первый полет, который продлился 1 час 10 минут. Самолет, который используется в качестве летающей лаборатории, пилотировал экипаж АО «Туполев». Ранее «Фонтанка» рассказывала, что собой представляют Ту-214, которыми заменят Boeing и Airbus.