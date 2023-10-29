«Будут больше стоять, чем летать». Что из себя представляют Ту-214, которыми заменят Boeing и Airbus

«Тушки» перестали собирать в Ульяновске только в 2016 году, тогда же производство этих самолетов перевели в Казань Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





За неимением «боингов» имеем «тушки», если перефразировать старую присказку. Много лет практически никому не нужные Ту-214 вдруг стали чуть ли не единственной надеждой отечественной пассажирской авиации. Казанский авиазавод собирал «тушки» только для спецназначения, а после того как нас со всех сторон обложили санкциями, российские авиакомпании ждут Ту-214 десятками. Уже в 2024 году «Аэрофлот» хочет летать на казанских самолетах.



Карина Миллер из 116.RU рассказывает, что это вообще за зверь такой — Ту-214 , кто на таких самолетах летает, почему «Аэрофлот» недоволен и почему эксперты говорят, что у казанских «тушек» нет промышленных перспектив. Первые самолеты Первые наброски прародителя «тушек» — Ту-204 — появились еще в 70-х годах прошлого столетия. Новая машина должна была заменить популярные в СССР Ту-154 на среднемагистральных рейсах. В 80-х появилась задача: оснащать самолет двумя, а не тремя двигателями, чтобы сэкономить на топливе. Первый макет собрали в 1982 году, но будущего у этого варианта самолета не случилось.

Проектирование не остановили. Более того, при создании и сборке новой машины задействовали вычислительную технику, чтобы всё было сделано максимально точно. Чтобы снизить вес самолета, конструкторы использовали новейшие на тот момент композиционные материалы — стеклопластик и углепластик. А чтобы на фюзеляже было меньше стыков — для обшивки машины использовали листы больших размеров. Первую «тушку» собрали в Москве. Серийное производство запустили с 1992 года на ульяновском авиастроительном заводе. Первыми «тушки» купила авиакомпания «Орёл-авиа», за ними: «Кавминводыавиа», «Пермские авиалинии», KrasAir, «Трансаэро». А вот «Аэрофлот» использовал Ту-204 только в грузовом варианте.

Сейчас, к слову, на Ту-204 всё еще летают. На таких самолетах возит пассажиров северо-корейская Air Koryo. «Тушки» покинули Ульяновск и переехали на казанский авиазавод в 2016 году. В столице Татарстана самолеты получили название Ту-214 .

Не для всех Но к этому времени российские авиакомпании активно пользовались импортными самолетами — Boeing и Airbus. Нужды в «тушках» не было. Но казанский авиазавод всё же выполнял спецзаказы, да какие! Ту-214 использует спецотряд «Россия». Казанские самолеты возят первых лиц государства. Даже Владимир Путин летает на «тушке».

Про казанский авиазавод и забытые «тушки» вспомнили весной 2022 года. В марте на завод приехал вице-премьер РФ Юрий Борисов. Тогда же он неожиданно заявил: нужно производить минимум 10 самолетов в год.

Фото: Tupolev.ru Поделиться Поделиться





— Я думаю, что здесь завод уже в полной мере подготовил производство. Поэтому сегодня мы будем обсуждать вопросы, как выйти нам поэтапно на минимум 10 самолетов Ту-214 , — говорил тогда Борисов.

Тогда же глава Татарстана Рустам Минниханов добавил: — Понятно, что необходимо модернизировать и подготовить производство под 10 самолетов Ту-214 . Наша часть — подготовка кадров, специалистов, инженеров, рабочих. Мы с этой задачей справимся.

Передумали. Для всех Спустя всего месяц, в апреле всё того же 2022 года, власти Татарстана дали мало-мальски понятную схему развития. По словам республиканского премьер-министра Алексея Песошина, казанский авиазавод в 2023 году должен (был) выдать три самолета, в 2024-м — семь самолетов, в 2025–2026-м — по 10 самолетов.

Забегая вперед, скажем, что в 2023 году ни одного самолета на казанском авиазаводе окончательно еще не собрали. Как создают «тушки», можно посмотреть в видео.

Видео снято в мае 2022 года ОАК / T.me

Год спустя, в июне 2023-го , на казанский авиазавод наведался премьер-министр России Михаил Мишустин. Он прогулялся по салону Ту-214 и, судя по комментариям, остался доволен. — Рустам Нургалиевич (глава Татарстана. — Прим. ред.), как вы сказали? — спросил Мишустин.

— «Боинг» отдыхает, — ответил Минниханов.



Но, как мы уже заметили выше, в 2023 году пока еще ни одна авиакомпания самолет от казанского завода не получила. Однако же в середине октября в соцсетях ПАО «ОАК» появилось видео Ту-214 , но без каких-либо комментариев. — Настроение — Ту-214 , — подписали видео в телеграм-канале «ОАК». Когда борт передадут в эксплуатацию — неизвестно. ПАО «ОАК» — структура Ростеха, в которую входит ПАО «Туполев» с казанским авиазаводом.

Видео снято в октябре 2023-го ОАК / T.me

К слову, первый казанский самолет Ту-214 собирают для вице-премьера России и главы федерального Минпромторга Дениса Мантурова.

99 претензий Желание прикупить казанские самолеты высказали уже несколько авиакомпаний. Первым в списке стоит «Аэрофлот». Заказ авиакомпания сделала в апреле 2023 года и ждет от казанского завода 11 «тушек». Еще 12 самолетов хочет в свой парк авиакомпания «Якутия». Татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО» ждет четыре Ту-214 .

Только вот есть одно очень весомое но — «Аэрофлот» не сказать, что сильно доволен покупкой. Компания попросила внести в казанские самолеты 99 изменений. Основные претензии: интерьер салона разрабатывали 30 лет назад, и он староват, нужно посовременнее; сделать багажные полки для ручной клади больше, как в современных самолетах; апгрейд бизнес-класса; аварийно-спасательное оборудование нужно такое же, как на импортных самолетах; оборудование на кухне нужно как на импортных самолетах.

Почти сотня изменений может стоить «Аэрофлоту» около 500 миллионов рублей, потому что платит обычно заказчик.

Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Но основная претензия к казанским «тушкам» — кабина пилотов рассчитана на трех членов экипажа: пилота, второго пилота и бортинженера. Последнего уже давным-давно нет, а современные самолеты рассчитаны на двух членов экипажа. Но эта переделка куда более серьезная. Однако же отказываться от своих требований «Аэрофлот» не намерен.

— В части Ту-214 у нас однозначно будут требования по переходу или приведению его к двухчленному экипажу. Это сложновыполнимая задача для производителя, но мы это требование не снимем и будем на нем настаивать, — сказал глава авиакомпании Сергей Александровский.

На казанском заводе признались, что нужно как минимум год или два, чтобы поменять конструкцию. Всё российское Но на пути к величию есть еще одно но — детали. Летом 2022 года замминистра промышленности и торговли Татарстана Иван Колчин заявил: без иностранных деталей собрать самолет невозможно. — Ни один гражданский самолет без импортных комплектующих не обходится. Вопрос актуален и для сборки самолета Ту-214 , который собирается на заводе имени Туполева. Есть ряд материалов, которые поступали к нам из-за границы, над их импортозамещением сейчас и работает авиационная отрасль. Однако это не касается, условно говоря, двигателей, речь идет о более мелких комплектующих, — сказал Колчин.

Но год спустя в правительстве России задачу поставили конкретно: Ту-214 должен быть собран полностью из отечественных деталей. Сделать это нужно до конца 2024 года.

— До конца следующего года будет полностью доработан Ту-214 — один из самых надежных типов воздушных судов. В его конструкции не останется иностранных материалов и изделий, — сказал летом 2023-го Михаил Мишустин.

Фото: Tupolev.ru Поделиться Поделиться





Как говорит авиаэксперт Максим Пядушкин, из импортного в «тушках» радиосвязь и аппаратура, связанная с навигацией. Но вопрос в том, как полностью российские самолеты будут обслуживать, например, за границей в случае поломки.

— Расчет делается на то, что ничего не сломается. Но если что-то ломается так, что самолет не может вылететь, авиакомпания решает, как доставить нужную запчасть в то место, где стоит самолет, — объяснил наш собеседник.

Такая система работает по всему миру. Если самолету нужен ремонт — авиакомпания ищет деталь на своем складе и отправляет ее резервным бортом. Если нужной запчасти нет — авиакомпания обращается к своему провайдеру по техническому обслуживанию или к производителю. Они могут достать комплектующие за 24 часа или даже меньше. Но это работает только в случае с распространенными моделями, а производство «тушек» только начали возрождать. — «Боингов» летает по миру тысячи, и достать запчасть для них не проблема в любой точке мира. С «тушкой» будет посложнее, потому что самолетов меньше, а значит, и запчастей, компаний, которые занимаются их техобслуживанием и имеют склад, тоже меньше. Может случиться так, что самолет будет дольше стоять, если что-то серьезное сломается, — говорит Пядушкин.

Бесперспективно Эксперты же в отношении Ту-214 настроены не сказать, что оптимистично.

Как объясняет 116.RU авиационный эксперт Роман Гусаров, выйти на тот темп производства, о котором говорят власти, — нереально. Да еще и менять конфигурацию самолета под запросы авиакомпаний.

— Предыдущие 30 лет казанский и ульяновский заводы вместе выпускали по три самолета в год. Два огромных завода. Откуда сейчас возьмется 20 в Казани? Я даже представить себе не могу. На сегодняшний день они могут выпускать два самолета в год, а если сильно напрягутся, то и три, не более, — говорит Гусаров. Он объясняет: чтобы выпускать по 10, а то и 20 самолетов в год (это тот объем, к которому в 2030 году хотят прийти местные власти), нужно полностью менять производство. Его нужно масштабировать: больше станков, больше персонала. — А квалифицированный персонал где найти? Даже чтобы подготовить дипломированного инженера, нужно его учить пять лет. И мы понимаем, что умеет вчерашний студент. Да ничего. И даже через пять лет они научатся строить самолеты? Конечно же, нет. Поэтому я считаю, что это фантастика, — считает эксперт.

Фото: ОАК / T.me Поделиться Поделиться





Фото: ОАК / T.me Поделиться Поделиться





По поводу изменения кабины экипажа с трех на двух человек Гусаров тоже высказался. Он объясняет, что сейчас в стране фактически нет программы подготовки и аттестации трехчленного экипажа. И как к этому вопросу подходить — непонятно.



— Единственная компания в нашей стране, которая еще не забыла, как летать на самолетах семейства Ту-204 , — это Red Wings. Самолеты с тремя членами экипажа она эксплуатировала в прошлом десятилетии. И, может быть, там такие компетенции и есть. «Аэрофлот» же давно пользуется самолетами с двумя членами экипажа. И в этом есть большая проблема, — говорит наш собеседник.

Менять самолет, как говорится, на лету заводу будет сейчас невыгодно, да и практически невозможно, говорит Гусаров. — Это всё другая авионика, сертификация, испытания, всё это займет не один год. И ради 11 самолетов это смысла не имеет. И еще вопрос, что потом делать с этими самолетами, будут ли они необходимы «Аэрофлоту» и что они будут дальше с ними делать. Эти самолеты, скорее всего, будут больше стоять, чем летать, — говорит Гусаров.

По его словам, Ту-214 — это самолеты предыдущего поколения и с ними у авиакомпаний перспектив никаких. Заполнить нишу — да О перспективности Ту-214 мы спросили внука легендарного авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева. Андрей Алексеевич считает, что казанские «тушки» в целом могут справиться с заменой Boeing и Airbus. Правда с точки зрения экономики производство будет не из приятных. — Вопрос вот в чём: что вы от этих самолетов хотите? По экономике они, конечно, проигрывают. Они безумно дорогие. Это машины конца 70-х годов, это копия « Боинга-757 ». Машина, так скажем, немолодая. Но в вынужденных условиях, чтобы заполнить нишу, — возможно. Но массовое производство развернуть — история сложная, — высказался в беседе с журналистом 116.RU Андрей Туполев.

Фото: ОАК / T.me Поделиться Поделиться





Главный конкурент А вот за кем точно есть будущее, считают наши эксперты, так это за иркутскими МС-21 . Мы попросили авиаэксперта Максима Пядушкина сравнить между собой казанские «тушки» и иркутские МС-21 . — Это самолеты разных поколений. «Тушки» разрабатывались в 90-х . Официальная программа МС-21 запустилась с 2011 года (разработки велись с 2000-х . — Прим. ред.). Между ними технологически 20 лет разницы. Помимо прочего, МС-21 разрабатывался в довольно широкой международной кооперации. Там, помимо более современных технологий, были введены еще западные подходы по проектированию, эксплуатации самолета, — говорит Пядушкин.

Фото: ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация) Поделиться Поделиться





По его словам, сейчас в целом российским авиакомпаниям «не до выбора». Придется покупать то, что сейчас есть, исходя из тех потребностей, которые нужно закрыть.

— Вот за ним (речь про МС-21 . — Прим. ред.) перспектива. Если говорить о гражданском сегменте самолетов, то казанский авиазавод вполне себе может подключиться к выпуску МС-21 . Сегодня в стране ни один завод не в состоянии самостоятельно производить целый самолет. Обычно всё распределяют. Казанскому заводу было бы неплохо подключиться к созданию таких самолетов. Ведь скоро время Ту-214 пройдет, он будет удовлетворять по техническим характеристикам и экономически, но он будет сильно уступать современным самолетам, — добавил другой авиационный эксперт Роман Гусаров.

Есть еще один тип российских самолетов, которые уже сейчас активно перевозят пассажиров, — SSJ-100 , или « Суперджет-100 ». Но казанским «тушкам» он не конкурент. «Сухой» — ближнемагистральный самолет, который может перевозить до 100 пассажиров на дальность до 4320 км . И с ним тоже не всё ладно сейчас. А «тушки» — это среднемагистральный самолет, способный перевозить 210 пассажиров. Максимальная дальность полета — 5650 км .

Фото: Евгений Вдовин / 161.RU Поделиться Поделиться





Производство будет снижаться Не успело производство набрать обороты, а Ту-214 уже прочат застой. Еще осенью 2022 года такую судьбу для казанских самолетов обрисовал глава Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, сейчас «тушки» нужны, но постепенно интерес к ним будет угасать. И заменят их в небе те самые МС-21 .

— По мере увеличения производства МС-21 выпуск Ту-214 будет снижаться. Но этот самолет может, например, пополнить парк машин для грузовых перевозок. Кроме того, сейчас он достаточно востребован не только у пассажирских авиакомпаний, но и в качестве бизнес-джета. Мне звонят и спрашивают насчет него, — приводят слова Чемезова «Ведомости».

Тем временем даже главный пользователь казанских «тушек» от них избавляется. СЛО «Россия» хочет продать два самолета, которым уже больше 20 лет . — Само собой, СЛО «Россия» избавляется от старых самолетов. Это логично, все так поступают. Вопрос только в том, в каком техническом состоянии эти самолеты. Даже возраст не столь страшен в целом для самолета. Главное — техническое состояние и сколько будет стоить привести их в летное состояние, — объяснил нам Роман Гусаров.

Причем авиакомпаниям покупать эти самолеты невыгодно: на их ремонт уйдет слишком много денег. По словам источников «Коммерсанта», восстановление каждой «тушки» обойдется в 1,5–2 миллиарда рублей. И это вдобавок к 3–4 миллиардам рублей, которые придется потратить на покупку самих бортов.

— Авиакомпаниям вообще невыгодно покупать. У них нет таких денег. Авиакомпания может взять такой самолет в лизинг на какой-то срок. Она не будет заниматься продлением ресурса, восстановлением. Ей это неинтересно, она должна взять уже летающий самолет и летать, зарабатывать деньги и выплачивать владельцу лизинговые платежи. Вот так сегодня устроена экономика, — рассказывает авиаэксперт.



Но дело в том, что покупателем самолетов от спецотряда скорее всего станет авиакомпания Red Wings. А она входит в структуру Ростеха. Как и ПАО «Туполев» с казанским авиазаводом.