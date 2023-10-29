«Будут больше стоять, чем летать». Что из себя представляют Ту-214, которыми заменят Boeing и Airbus

За неимением «боингов» имеем «тушки», если перефразировать старую присказку. Много лет практически никому не нужные
Карина Миллер из 116.RU рассказывает, что это вообще за зверь такой —
Первые самолеты
Первые наброски прародителя «тушек» —
Проектирование не остановили. Более того, при создании и сборке новой машины задействовали вычислительную технику, чтобы всё было сделано максимально точно. Чтобы снизить вес самолета, конструкторы использовали новейшие на тот момент композиционные материалы — стеклопластик и углепластик. А чтобы на фюзеляже было меньше стыков — для обшивки машины использовали листы больших размеров.
Первую «тушку» собрали в Москве. Серийное производство запустили с 1992 года на ульяновском авиастроительном заводе. Первыми «тушки» купила авиакомпания «Орёл-авиа», за ними: «Кавминводыавиа», «Пермские авиалинии», KrasAir, «Трансаэро». А вот «Аэрофлот» использовал
Сейчас, к слову, на
«Тушки» покинули Ульяновск и переехали на казанский авиазавод в 2016 году. В столице Татарстана самолеты получили название
Не для всех
Но к этому времени российские авиакомпании активно пользовались импортными самолетами — Boeing и Airbus. Нужды в «тушках» не было. Но казанский авиазавод всё же выполнял спецзаказы, да какие!
Про казанский авиазавод и забытые «тушки» вспомнили весной 2022 года. В марте на завод приехал вице-премьер РФ Юрий Борисов. Тогда же он неожиданно заявил: нужно производить минимум 10 самолетов в год.
— Я думаю, что здесь завод уже в полной мере подготовил производство. Поэтому сегодня мы будем обсуждать вопросы, как выйти нам поэтапно на минимум 10 самолетов
Тогда же глава Татарстана Рустам Минниханов добавил:
— Понятно, что необходимо модернизировать и подготовить производство под 10 самолетов
Передумали. Для всех
Спустя всего месяц, в апреле всё того же 2022 года, власти Татарстана дали мало-мальски понятную схему развития. По словам республиканского премьер-министра Алексея Песошина, казанский авиазавод в 2023 году должен (был) выдать три самолета, в
Забегая вперед, скажем, что в 2023 году ни одного самолета на казанском авиазаводе окончательно еще не собрали.
Как создают «тушки», можно посмотреть в видео.
Видео снято в мае 2022 года
ОАК / T.me
Год спустя, в июне
— Рустам Нургалиевич (глава Татарстана. — Прим. ред.), как вы сказали? — спросил Мишустин.
— «Боинг» отдыхает, — ответил Минниханов.
Но, как мы уже заметили выше, в 2023 году пока еще ни одна авиакомпания самолет от казанского завода не получила. Однако же в середине октября в соцсетях ПАО «ОАК» появилось видео
— Настроение —
ПАО «ОАК» — структура Ростеха, в которую входит ПАО «Туполев» с казанским авиазаводом.
Видео снято в октябре
ОАК / T.me
К слову, первый казанский самолет
99 претензий
Желание прикупить казанские самолеты высказали уже несколько авиакомпаний. Первым в списке стоит «Аэрофлот». Заказ авиакомпания сделала в апреле 2023 года и ждет от казанского завода 11 «тушек». Еще 12 самолетов хочет в свой парк авиакомпания «Якутия». Татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО» ждет четыре
Только вот есть одно очень весомое но — «Аэрофлот» не сказать, что сильно доволен покупкой. Компания попросила внести в казанские самолеты 99 изменений. Основные претензии:
- интерьер салона разрабатывали
30 летназад, и он староват, нужно посовременнее;
- сделать багажные полки для ручной клади больше, как в современных самолетах;
- апгрейд бизнес-класса;
- аварийно-спасательное оборудование нужно такое же, как на импортных самолетах;
- оборудование на кухне нужно как на импортных самолетах.
Почти сотня изменений может стоить «Аэрофлоту» около 500 миллионов рублей, потому что платит обычно заказчик.
Но основная претензия к казанским «тушкам» — кабина пилотов рассчитана на трех членов экипажа: пилота, второго пилота и бортинженера. Последнего уже давным-давно нет, а современные самолеты рассчитаны на двух членов экипажа. Но эта переделка куда более серьезная. Однако же отказываться от своих требований «Аэрофлот» не намерен.
— В части
На казанском заводе признались, что нужно как минимум год или два, чтобы поменять конструкцию.
Всё российское
Но на пути к величию есть еще одно но — детали. Летом 2022 года замминистра промышленности и торговли Татарстана Иван Колчин заявил: без иностранных деталей собрать самолет невозможно.
— Ни один гражданский самолет без импортных комплектующих не обходится. Вопрос актуален и для сборки самолета
Но год спустя в правительстве России задачу поставили конкретно:
— До конца следующего года будет полностью доработан
Как говорит авиаэксперт Максим Пядушкин, из импортного в «тушках» радиосвязь и аппаратура, связанная с навигацией. Но вопрос в том, как полностью российские самолеты будут обслуживать, например, за границей в случае поломки.
— Расчет делается на то, что ничего не сломается. Но если что-то ломается так, что самолет не может вылететь, авиакомпания решает, как доставить нужную запчасть в то место, где стоит самолет, — объяснил наш собеседник.
Такая система работает по всему миру. Если самолету нужен ремонт — авиакомпания ищет деталь на своем складе и отправляет ее резервным бортом. Если нужной запчасти нет — авиакомпания обращается к своему провайдеру по техническому обслуживанию или к производителю. Они могут достать комплектующие за 24 часа или даже меньше. Но это работает только в случае с распространенными моделями, а производство «тушек» только начали возрождать.
— «Боингов» летает по миру тысячи, и достать запчасть для них не проблема в любой точке мира. С «тушкой» будет посложнее, потому что самолетов меньше, а значит, и запчастей, компаний, которые занимаются их техобслуживанием и имеют склад, тоже меньше. Может случиться так, что самолет будет дольше стоять, если что-то серьезное сломается, — говорит Пядушкин.
Бесперспективно
Эксперты же в отношении
Как объясняет 116.RU авиационный эксперт Роман Гусаров, выйти на тот темп производства, о котором говорят власти, — нереально. Да еще и менять конфигурацию самолета под запросы авиакомпаний.
— Предыдущие
Он объясняет: чтобы выпускать по 10, а то и 20 самолетов в год (это тот объем, к которому в 2030 году хотят прийти местные власти), нужно полностью менять производство. Его нужно масштабировать: больше станков, больше персонала.
— А квалифицированный персонал где найти? Даже чтобы подготовить дипломированного инженера, нужно его учить пять лет. И мы понимаем, что умеет вчерашний студент. Да ничего. И даже через пять лет они научатся строить самолеты? Конечно же, нет. Поэтому я считаю, что это фантастика, — считает эксперт.
По поводу изменения кабины экипажа с трех на двух человек Гусаров тоже высказался. Он объясняет, что сейчас в стране фактически нет программы подготовки и аттестации трехчленного экипажа. И как к этому вопросу подходить — непонятно.
— Единственная компания в нашей стране, которая еще не забыла, как летать на самолетах семейства
Менять самолет, как говорится, на лету заводу будет сейчас невыгодно, да и практически невозможно, говорит Гусаров.
— Это всё другая авионика, сертификация, испытания, всё это займет не один год. И ради 11 самолетов это смысла не имеет. И еще вопрос, что потом делать с этими самолетами, будут ли они необходимы «Аэрофлоту» и что они будут дальше с ними делать. Эти самолеты, скорее всего, будут больше стоять, чем летать, — говорит Гусаров.
По его словам,
Заполнить нишу — да
О перспективности
— Вопрос вот в чём: что вы от этих самолетов хотите? По экономике они, конечно, проигрывают. Они безумно дорогие. Это машины конца
Главный конкурент
А вот за кем точно есть будущее, считают наши эксперты, так это за иркутскими
— Это самолеты разных поколений. «Тушки» разрабатывались в
По его словам, сейчас в целом российским авиакомпаниям «не до выбора». Придется покупать то, что сейчас есть, исходя из тех потребностей, которые нужно закрыть.
— Вот за ним (речь про
Есть еще один тип российских самолетов, которые уже сейчас активно перевозят пассажиров, —
Производство будет снижаться
Не успело производство набрать обороты, а
— По мере увеличения производства
Тем временем даже главный пользователь казанских «тушек» от них избавляется. СЛО «Россия» хочет продать два самолета, которым уже больше
— Само собой, СЛО «Россия» избавляется от старых самолетов. Это логично, все так поступают. Вопрос только в том, в каком техническом состоянии эти самолеты. Даже возраст не столь страшен в целом для самолета. Главное — техническое состояние и сколько будет стоить привести их в летное состояние, — объяснил нам Роман Гусаров.
Причем авиакомпаниям покупать эти самолеты невыгодно: на их ремонт уйдет слишком много денег. По словам источников «Коммерсанта», восстановление каждой «тушки» обойдется в
— Авиакомпаниям вообще невыгодно покупать. У них нет таких денег. Авиакомпания может взять такой самолет в лизинг на какой-то срок. Она не будет заниматься продлением ресурса, восстановлением. Ей это неинтересно, она должна взять уже летающий самолет и летать, зарабатывать деньги и выплачивать владельцу лизинговые платежи. Вот так сегодня устроена экономика, — рассказывает авиаэксперт.
Но дело в том, что покупателем самолетов от спецотряда скорее всего станет авиакомпания Red Wings. А она входит в структуру Ростеха. Как и ПАО «Туполев» с казанским авиазаводом.