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    «Будут больше стоять, чем летать». Что из себя представляют Ту-214, которыми заменят Boeing и Airbus

    И почему «Аэрофлот» купил 11 бортов, но недоволен

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    «Тушки» перестали собирать в Ульяновске только в 2016 году, тогда же производство этих самолетов перевели в Казань
    «Тушки» перестали собирать в Ульяновске только в 2016 году, тогда же производство этих самолетов перевели в КазаньФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    За неимением «боингов» имеем «тушки», если перефразировать старую присказку. Много лет практически никому не нужные Ту-214 вдруг стали чуть ли не единственной надеждой отечественной пассажирской авиации. Казанский авиазавод собирал «тушки» только для спецназначения, а после того как нас со всех сторон обложили санкциями, российские авиакомпании ждут Ту-214 десятками. Уже в 2024 году «Аэрофлот» хочет летать на казанских самолетах.

    Карина Миллер из 116.RU рассказывает, что это вообще за зверь такой — Ту-214, кто на таких самолетах летает, почему «Аэрофлот» недоволен и почему эксперты говорят, что у казанских «тушек» нет промышленных перспектив.

    Первые самолеты

    Первые наброски прародителя «тушек» — Ту-204 — появились еще в 70-х годах прошлого столетия. Новая машина должна была заменить популярные в СССР Ту-154 на среднемагистральных рейсах. В 80-х появилась задача: оснащать самолет двумя, а не тремя двигателями, чтобы сэкономить на топливе. Первый макет собрали в 1982 году, но будущего у этого варианта самолета не случилось.

    Проектирование не остановили. Более того, при создании и сборке новой машины задействовали вычислительную технику, чтобы всё было сделано максимально точно. Чтобы снизить вес самолета, конструкторы использовали новейшие на тот момент композиционные материалы — стеклопластик и углепластик. А чтобы на фюзеляже было меньше стыков — для обшивки машины использовали листы больших размеров.

    Первую «тушку» собрали в Москве. Серийное производство запустили с 1992 года на ульяновском авиастроительном заводе. Первыми «тушки» купила авиакомпания «Орёл-авиа», за ними: «Кавминводыавиа», «Пермские авиалинии», KrasAir, «Трансаэро». А вот «Аэрофлот» использовал Ту-204 только в грузовом варианте.

    Сейчас, к слову, на Ту-204 всё еще летают. На таких самолетах возит пассажиров северо-корейская Air Koryo.

    «Тушки» покинули Ульяновск и переехали на казанский авиазавод в 2016 году. В столице Татарстана самолеты получили название Ту-214.

    Не для всех

    Но к этому времени российские авиакомпании активно пользовались импортными самолетами — Boeing и Airbus. Нужды в «тушках» не было. Но казанский авиазавод всё же выполнял спецзаказы, да какие! Ту-214 использует спецотряд «Россия». Казанские самолеты возят первых лиц государства. Даже Владимир Путин летает на «тушке».

    Про казанский авиазавод и забытые «тушки» вспомнили весной 2022 года. В марте на завод приехал вице-премьер РФ Юрий Борисов. Тогда же он неожиданно заявил: нужно производить минимум 10 самолетов в год.

    Фото: Tupolev.ru
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    — Я думаю, что здесь завод уже в полной мере подготовил производство. Поэтому сегодня мы будем обсуждать вопросы, как выйти нам поэтапно на минимум 10 самолетов Ту-214, — говорил тогда Борисов.

    Тогда же глава Татарстана Рустам Минниханов добавил:

    — Понятно, что необходимо модернизировать и подготовить производство под 10 самолетов Ту-214. Наша часть — подготовка кадров, специалистов, инженеров, рабочих. Мы с этой задачей справимся.

    Передумали. Для всех

    Спустя всего месяц, в апреле всё того же 2022 года, власти Татарстана дали мало-мальски понятную схему развития. По словам республиканского премьер-министра Алексея Песошина, казанский авиазавод в 2023 году должен (был) выдать три самолета, в 2024-м — семь самолетов, в 2025–2026-м — по 10 самолетов.

    Забегая вперед, скажем, что в 2023 году ни одного самолета на казанском авиазаводе окончательно еще не собрали.

    Как создают «тушки», можно посмотреть в видео.

    Видео снято в мае 2022 года

    ОАК / T.me

    Год спустя, в июне 2023-го, на казанский авиазавод наведался премьер-министр России Михаил Мишустин. Он прогулялся по салону Ту-214 и, судя по комментариям, остался доволен.

    — Рустам Нургалиевич (глава Татарстана. — Прим. ред.), как вы сказали? — спросил Мишустин.

    — «Боинг» отдыхает, — ответил Минниханов.

    Но, как мы уже заметили выше, в 2023 году пока еще ни одна авиакомпания самолет от казанского завода не получила. Однако же в середине октября в соцсетях ПАО «ОАК» появилось видео Ту-214, но без каких-либо комментариев.

    — Настроение — Ту-214, — подписали видео в телеграм-канале «ОАК». Когда борт передадут в эксплуатацию — неизвестно.

    ПАО «ОАК» — структура Ростеха, в которую входит ПАО «Туполев» с казанским авиазаводом.

    Видео снято в октябре 2023-го

    ОАК / T.me

    К слову, первый казанский самолет Ту-214 собирают для вице-премьера России и главы федерального Минпромторга Дениса Мантурова.

    99 претензий

    Желание прикупить казанские самолеты высказали уже несколько авиакомпаний. Первым в списке стоит «Аэрофлот». Заказ авиакомпания сделала в апреле 2023 года и ждет от казанского завода 11 «тушек». Еще 12 самолетов хочет в свой парк авиакомпания «Якутия». Татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО» ждет четыре Ту-214.

    Только вот есть одно очень весомое но — «Аэрофлот» не сказать, что сильно доволен покупкой. Компания попросила внести в казанские самолеты 99 изменений. Основные претензии:

    • интерьер салона разрабатывали 30 лет назад, и он староват, нужно посовременнее;
    • сделать багажные полки для ручной клади больше, как в современных самолетах;
    • апгрейд бизнес-класса;
    • аварийно-спасательное оборудование нужно такое же, как на импортных самолетах;
    • оборудование на кухне нужно как на импортных самолетах.

    Почти сотня изменений может стоить «Аэрофлоту» около 500 миллионов рублей, потому что платит обычно заказчик.

    Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    Но основная претензия к казанским «тушкам» — кабина пилотов рассчитана на трех членов экипажа: пилота, второго пилота и бортинженера. Последнего уже давным-давно нет, а современные самолеты рассчитаны на двух членов экипажа. Но эта переделка куда более серьезная. Однако же отказываться от своих требований «Аэрофлот» не намерен.

    — В части Ту-214 у нас однозначно будут требования по переходу или приведению его к двухчленному экипажу. Это сложновыполнимая задача для производителя, но мы это требование не снимем и будем на нем настаивать, — сказал глава авиакомпании Сергей Александровский.

    На казанском заводе признались, что нужно как минимум год или два, чтобы поменять конструкцию.

    Всё российское

    Но на пути к величию есть еще одно но — детали. Летом 2022 года замминистра промышленности и торговли Татарстана Иван Колчин заявил: без иностранных деталей собрать самолет невозможно.

    — Ни один гражданский самолет без импортных комплектующих не обходится. Вопрос актуален и для сборки самолета Ту-214, который собирается на заводе имени Туполева. Есть ряд материалов, которые поступали к нам из-за границы, над их импортозамещением сейчас и работает авиационная отрасль. Однако это не касается, условно говоря, двигателей, речь идет о более мелких комплектующих, — сказал Колчин.

    Но год спустя в правительстве России задачу поставили конкретно: Ту-214 должен быть собран полностью из отечественных деталей. Сделать это нужно до конца 2024 года.

    — До конца следующего года будет полностью доработан Ту-214 — один из самых надежных типов воздушных судов. В его конструкции не останется иностранных материалов и изделий, — сказал летом 2023-го Михаил Мишустин.

    Фото: Tupolev.ru
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    Как говорит авиаэксперт Максим Пядушкин, из импортного в «тушках» радиосвязь и аппаратура, связанная с навигацией. Но вопрос в том, как полностью российские самолеты будут обслуживать, например, за границей в случае поломки.

    — Расчет делается на то, что ничего не сломается. Но если что-то ломается так, что самолет не может вылететь, авиакомпания решает, как доставить нужную запчасть в то место, где стоит самолет, — объяснил наш собеседник.

    Такая система работает по всему миру. Если самолету нужен ремонт — авиакомпания ищет деталь на своем складе и отправляет ее резервным бортом. Если нужной запчасти нет — авиакомпания обращается к своему провайдеру по техническому обслуживанию или к производителю. Они могут достать комплектующие за 24 часа или даже меньше. Но это работает только в случае с распространенными моделями, а производство «тушек» только начали возрождать.

    — «Боингов» летает по миру тысячи, и достать запчасть для них не проблема в любой точке мира. С «тушкой» будет посложнее, потому что самолетов меньше, а значит, и запчастей, компаний, которые занимаются их техобслуживанием и имеют склад, тоже меньше. Может случиться так, что самолет будет дольше стоять, если что-то серьезное сломается, — говорит Пядушкин.

    Бесперспективно

    Эксперты же в отношении Ту-214 настроены не сказать, что оптимистично.

    Как объясняет 116.RU авиационный эксперт Роман Гусаров, выйти на тот темп производства, о котором говорят власти, — нереально. Да еще и менять конфигурацию самолета под запросы авиакомпаний.

    — Предыдущие 30 лет казанский и ульяновский заводы вместе выпускали по три самолета в год. Два огромных завода. Откуда сейчас возьмется 20 в Казани? Я даже представить себе не могу. На сегодняшний день они могут выпускать два самолета в год, а если сильно напрягутся, то и три, не более, — говорит Гусаров.

    Он объясняет: чтобы выпускать по 10, а то и 20 самолетов в год (это тот объем, к которому в 2030 году хотят прийти местные власти), нужно полностью менять производство. Его нужно масштабировать: больше станков, больше персонала.

    — А квалифицированный персонал где найти? Даже чтобы подготовить дипломированного инженера, нужно его учить пять лет. И мы понимаем, что умеет вчерашний студент. Да ничего. И даже через пять лет они научатся строить самолеты? Конечно же, нет. Поэтому я считаю, что это фантастика, — считает эксперт.

    Фото: ОАК / T.me
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    Фото: ОАК / T.me
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    По поводу изменения кабины экипажа с трех на двух человек Гусаров тоже высказался. Он объясняет, что сейчас в стране фактически нет программы подготовки и аттестации трехчленного экипажа. И как к этому вопросу подходить — непонятно.

    — Единственная компания в нашей стране, которая еще не забыла, как летать на самолетах семейства Ту-204, — это Red Wings. Самолеты с тремя членами экипажа она эксплуатировала в прошлом десятилетии. И, может быть, там такие компетенции и есть. «Аэрофлот» же давно пользуется самолетами с двумя членами экипажа. И в этом есть большая проблема, — говорит наш собеседник.

    Менять самолет, как говорится, на лету заводу будет сейчас невыгодно, да и практически невозможно, говорит Гусаров.

    — Это всё другая авионика, сертификация, испытания, всё это займет не один год. И ради 11 самолетов это смысла не имеет. И еще вопрос, что потом делать с этими самолетами, будут ли они необходимы «Аэрофлоту» и что они будут дальше с ними делать. Эти самолеты, скорее всего, будут больше стоять, чем летать, — говорит Гусаров.

    По его словам, Ту-214 — это самолеты предыдущего поколения и с ними у авиакомпаний перспектив никаких.

    Заполнить нишу — да

    О перспективности Ту-214 мы спросили внука легендарного авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева. Андрей Алексеевич считает, что казанские «тушки» в целом могут справиться с заменой Boeing и Airbus. Правда с точки зрения экономики производство будет не из приятных.

    — Вопрос вот в чём: что вы от этих самолетов хотите? По экономике они, конечно, проигрывают. Они безумно дорогие. Это машины конца 70-х годов, это копия «Боинга-757». Машина, так скажем, немолодая. Но в вынужденных условиях, чтобы заполнить нишу, — возможно. Но массовое производство развернуть — история сложная, — высказался в беседе с журналистом 116.RU Андрей Туполев.

    Фото: ОАК / T.me
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    Главный конкурент

    А вот за кем точно есть будущее, считают наши эксперты, так это за иркутскими МС-21. Мы попросили авиаэксперта Максима Пядушкина сравнить между собой казанские «тушки» и иркутские МС-21.

    — Это самолеты разных поколений. «Тушки» разрабатывались в 90-х. Официальная программа МС-21 запустилась с 2011 года (разработки велись с 2000-х. — Прим. ред.). Между ними технологически 20 лет разницы. Помимо прочего, МС-21 разрабатывался в довольно широкой международной кооперации. Там, помимо более современных технологий, были введены еще западные подходы по проектированию, эксплуатации самолета, — говорит Пядушкин.

    Фото: ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация)
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    По его словам, сейчас в целом российским авиакомпаниям «не до выбора». Придется покупать то, что сейчас есть, исходя из тех потребностей, которые нужно закрыть.

    — Вот за ним (речь про МС-21. — Прим. ред.) перспектива. Если говорить о гражданском сегменте самолетов, то казанский авиазавод вполне себе может подключиться к выпуску МС-21. Сегодня в стране ни один завод не в состоянии самостоятельно производить целый самолет. Обычно всё распределяют. Казанскому заводу было бы неплохо подключиться к созданию таких самолетов. Ведь скоро время Ту-214 пройдет, он будет удовлетворять по техническим характеристикам и экономически, но он будет сильно уступать современным самолетам, — добавил другой авиационный эксперт Роман Гусаров.

    Есть еще один тип российских самолетов, которые уже сейчас активно перевозят пассажиров, — SSJ-100, или «Суперджет-100». Но казанским «тушкам» он не конкурент. «Сухой» — ближнемагистральный самолет, который может перевозить до 100 пассажиров на дальность до 4320 км. И с ним тоже не всё ладно сейчас. А «тушки» — это среднемагистральный самолет, способный перевозить 210 пассажиров. Максимальная дальность полета — 5650 км.

    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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    Производство будет снижаться

    Не успело производство набрать обороты, а Ту-214 уже прочат застой. Еще осенью 2022 года такую судьбу для казанских самолетов обрисовал глава Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, сейчас «тушки» нужны, но постепенно интерес к ним будет угасать. И заменят их в небе те самые МС-21.

    — По мере увеличения производства МС-21 выпуск Ту-214 будет снижаться. Но этот самолет может, например, пополнить парк машин для грузовых перевозок. Кроме того, сейчас он достаточно востребован не только у пассажирских авиакомпаний, но и в качестве бизнес-джета. Мне звонят и спрашивают насчет него, — приводят слова Чемезова «Ведомости».

    Тем временем даже главный пользователь казанских «тушек» от них избавляется. СЛО «Россия» хочет продать два самолета, которым уже больше 20 лет.

    — Само собой, СЛО «Россия» избавляется от старых самолетов. Это логично, все так поступают. Вопрос только в том, в каком техническом состоянии эти самолеты. Даже возраст не столь страшен в целом для самолета. Главное — техническое состояние и сколько будет стоить привести их в летное состояние, — объяснил нам Роман Гусаров.

    Причем авиакомпаниям покупать эти самолеты невыгодно: на их ремонт уйдет слишком много денег. По словам источников «Коммерсанта», восстановление каждой «тушки» обойдется в 1,5–2 миллиарда рублей. И это вдобавок к 3–4 миллиардам рублей, которые придется потратить на покупку самих бортов.

    — Авиакомпаниям вообще невыгодно покупать. У них нет таких денег. Авиакомпания может взять такой самолет в лизинг на какой-то срок. Она не будет заниматься продлением ресурса, восстановлением. Ей это неинтересно, она должна взять уже летающий самолет и летать, зарабатывать деньги и выплачивать владельцу лизинговые платежи. Вот так сегодня устроена экономика, — рассказывает авиаэксперт.

    Но дело в том, что покупателем самолетов от спецотряда скорее всего станет авиакомпания Red Wings. А она входит в структуру Ростеха. Как и ПАО «Туполев» с казанским авиазаводом.

    «Тушки» перестали собирать в Ульяновске только в 2016 году, тогда же производство этих самолетов перевели в Казань
    «Тушки» перестали собирать в Ульяновске только в 2016 году, тогда же производство этих самолетов перевели в КазаньФото: Артем Устюжанин / E1.RU
    Фото: Tupolev.ru
    Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
    Фото: Tupolev.ru
    Фото: ОАК / T.me
    Фото: ОАК / T.me
    Фото: ОАК / T.me
    Фото: ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация)
    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU

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    Комментарии 29

    Гость29 Окт 2023 в 15:17
    капитаклизма
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