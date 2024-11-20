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Технологии Импортозамещенный Ту-214 впервые поднялся в воздух

Импортозамещенный Ту-214 впервые поднялся в воздух

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17 комментариев

Самолет Ту-214 с российскими комплектующими совершил первый полет, который продлился 1 час 10 минут. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Самолет, который используется в качестве летающей лаборатории, пилотировал экипаж АО «Туполев». В воздухе была осуществлена проверка работы ряда узлов и составных частей систем и бортового оборудования. Испытания прошли штатно, системы и оборудование отработали без нареканий.

На базе этой машины и продолжатся дальнейшие летные испытания, модернизация и развитие платформы Ту-214, включая создание двучленной кабины, отметил первый замгендиректора ОАК, управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что собой представляют Ту-214, которыми заменят Boeing и Airbus.

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Ту-214 Импортозамещение Летные испытания Константин Тимофеев Туполев
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Комментарии
19
Отец Родной
26 минут
Из российских комплектующих кроме пилота что то там ещё есть?
Сила в Правде!!
25 минут
дербанят бюджет все кому не лень... хе-хе.
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