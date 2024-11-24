Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

ясная погода, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

ю-з.

 765мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 102,58
EUR 107,43
У кого остался порох в пороховницах
Тромбы при варикозе молодеют
Промышленный Петербург
Обыски по делу о госизмене
Что будет с ценами и ставкой
Что известно про "Орешник"
Что будет после удара по Днепру
Газпром переезжает
Новый глава КГИОП
Общество «Евровидение» пройдет в швейцарском Базеле. Голосование против «богохульного» мероприятия провалилось

«Евровидение» пройдет в швейцарском Базеле. Голосование против «богохульного» мероприятия провалилось

925
11 комментариев

Конкурс песни «Евровидение» состоится, как и планировалось, в швейцарском городе Базеле в 2025 году после того, как местные жители дали свое благословение крупнейшему в мире музыкальному конкурсу в ходе голосования. Об этом 24 ноября сообщает Bloomberg.

Ранее ультраконсервативный христианский Федеральный демократический союз Швейцарии собрал достаточно подписей для проведения плебисцита по вопросу о том, стоит ли выделять 37,5 миллионов швейцарских франков на проведение шоу. Союз осудил «богохульство» на «Евровидении» и провел кампанию под лозунгом «никаких денег налогоплательщиков на пропаганду сатанизма». Кампания успехом не увенчалась.

По предварительным данным правительства, опубликованным в воскресенье, противники планируют набрать около 33,6% голосов, при этом 66,4% населения поддерживают «Евровидение».

В мае текущего года Швейцария победила на «Евровидении» в шведском Мальме.

Референдум — важнейший инструмент швейцарской модели демократии. 24 ноября в стране проходят сразу несколько плебисцитов по различным вопросам: расширения «узких мест» системы скоростных автодорог страны, вопросам арендного права и реформирования финансирования медицинских услуг. В регионах проходят местные голосования по иным важным вопросам.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Евровидение Швейцария Базель Референдум
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
В д. Гадюкино - дожди.
27 минут
Представляю, как вскроются любители песен про коня в темноте. ))
Рострелли
14 минут
Вот это демократия, вот это понимаю. По каждому вопросу мнение народа спрашивать!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Новости компаний
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
Новости компаний
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
ТОП 5
Новости компаний
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
Группа Аквилон приобрела второй участок в г. Иваново
22 ноября, 16:30
Квартиры с видом на Неву от «Группы ЛСР»
22 ноября, 16:20
«Группа ЛСР» выводит в продажу новый дом «Пейзажного квартала»
22 ноября, 16:05
Новый дом в Пулково Lake от «Группы ЛСР»
22 ноября, 15:30
Ландшафтный эколог и ТГ- чат службы охраны: чем удивляют современные УК
22 ноября, 13:30
Оплатившим задолженность потребителям спишут начисленные пени
22 ноября, 12:50