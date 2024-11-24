«Евровидение» пройдет в швейцарском Базеле. Голосование против «богохульного» мероприятия провалилось

Конкурс песни «Евровидение» состоится, как и планировалось, в швейцарском городе Базеле в 2025 году после того, как местные жители дали свое благословение крупнейшему в мире музыкальному конкурсу в ходе голосования. Об этом 24 ноября сообщает Bloomberg.

Ранее ультраконсервативный христианский Федеральный демократический союз Швейцарии собрал достаточно подписей для проведения плебисцита по вопросу о том, стоит ли выделять 37,5 миллионов швейцарских франков на проведение шоу. Союз осудил «богохульство» на «Евровидении» и провел кампанию под лозунгом «никаких денег налогоплательщиков на пропаганду сатанизма». Кампания успехом не увенчалась.

По предварительным данным правительства, опубликованным в воскресенье, противники планируют набрать около 33,6% голосов, при этом 66,4% населения поддерживают «Евровидение».

В мае текущего года Швейцария победила на «Евровидении» в шведском Мальме.

Референдум — важнейший инструмент швейцарской модели демократии. 24 ноября в стране проходят сразу несколько плебисцитов по различным вопросам: расширения «узких мест» системы скоростных автодорог страны, вопросам арендного права и реформирования финансирования медицинских услуг. В регионах проходят местные голосования по иным важным вопросам.