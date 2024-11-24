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Финансы НДФЛ в России для работающих родителей снизят до 6%. Остальное возместит государство

НДФЛ в России для работающих родителей снизят до 6%. Остальное возместит государство

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39 комментариев

Россияне с двумя и более детьми смогут вернуть часть зарплаты, которая уходит на уплату налогов: речь идет о семейной налоговой выплате, которую смогут получить сразу оба родителя, сообщила 24 ноября депутат Госдумы Светлана Бессараб изданию 72.RU.

Семейная выплата будет назначаться ежегодно начиная с 2026 года: по итогам работы за 2025 год и по итогам уплаченных налогов на доходы физических лиц.

Выплата будет предназначена для семей с двумя ​​и более детьми, в случае если доход на члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума в соответствующем регионе. Рассчитывать на налоговую льготу смогут родители, детям которых еще не исполнилось 18 лет (или 23, если они учатся на очной форме в образовательном учреждении). Ее получение никак не отразится на других выплатах, но при определении права на нее будет учитываться наличие у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества.

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НДФЛ Светлана Бессараб Семейная налоговая выплата
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Комментарии
39
Snow*
2 часа
наконец-то нашли способ как поощрить нищих. Хотя скорее нищих маргиналов, ведь пройти суровый тест на наличие имущества, движимого и недвижимого, проще всего именно им.
Эд Хэммет
2 часа
Нет, эти люди невменяемы. Им уже сто раз доказали, что повышение рождаемости материально стимулировать бесполезно, а они всё туда же. Главная проблема низкой рождаемости вовсе не в недостатке денег и отсутствии жилищных условий.
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