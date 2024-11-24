НДФЛ в России для работающих родителей снизят до 6%. Остальное возместит государство

Выплата будет предназначена для семей с двумя ​​и более детьми, в случае если доход на члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума в соответствующем регионе. Рассчитывать на налоговую льготу смогут родители, детям которых еще не исполнилось 18 лет (или 23, если они учатся на очной форме в образовательном учреждении). Ее получение никак не отразится на других выплатах, но при определении права на нее будет учитываться наличие у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества.