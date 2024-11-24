Александр Невский работает над фильмом в духе игры Serious Sam

Культурист, актер, режиссер, сценарист, писатель и с недавних пор член Гильдии продюсеров Америки Александр Невский объявил о работе над проектом, явным образом вдохновленным компьютерной игрой Serious Sam. Сообщение появилось в соцсети X 24 ноября.
Невский поделился краткой версией оригинального сюжета (на пути инопланетного монстра-диктатора и его кровожадных зомби встает СЕРЬЕЗНЫЙ НЕВСКИЙ, который постарается спасти Землю от очередной угрозы полного уничтожения) и поблагодарил всех, кто «не давал ему забыть» об этом проекте.
Сценарий, по его словам, «уже в работе».
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