Александр Невский работает над фильмом в духе игры Serious Sam

Культурист, актер, режиссер, сценарист, писатель и с недавних пор член Гильдии продюсеров Америки Александр Невский объявил о работе над проектом, явным образом вдохновленным компьютерной игрой Serious Sam. Сообщение появилось в соцсети X 24 ноября.

Невский поделился краткой версией оригинального сюжета (на пути инопланетного монстра-диктатора и его кровожадных зомби встает СЕРЬЕЗНЫЙ НЕВСКИЙ, который постарается спасти Землю от очередной угрозы полного уничтожения) и поблагодарил всех, кто «не давал ему забыть» об этом проекте.

Сценарий, по его словам, «уже в работе».