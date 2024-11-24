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Общество Александр Невский работает над фильмом в духе игры Serious Sam

Александр Невский работает над фильмом в духе игры Serious Sam

391
3 комментария

Культурист, актер, режиссер, сценарист, писатель и с недавних пор член Гильдии продюсеров Америки Александр Невский объявил о работе над проектом, явным образом вдохновленным компьютерной игрой Serious Sam. Сообщение появилось в соцсети X 24 ноября.

Невский поделился краткой версией оригинального сюжета (на пути инопланетного монстра-диктатора и его кровожадных зомби встает СЕРЬЕЗНЫЙ НЕВСКИЙ, который постарается спасти Землю от очередной угрозы полного уничтожения) и поблагодарил всех, кто «не давал ему забыть» об этом проекте.

Сценарий, по его словам, «уже в работе».

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Александр Невский Serious Sam
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Комментарии
3
geokarma24
4 минуты
лень смеяться
282201992
9 минут
кто это такой ? почему он не иноагент ещё ? как он восхвалял Америку и Шварцнигера ...а ещё и актёр и писатель ахзахахах откуда там интеллект ?
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