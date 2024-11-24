Оторваться от них невозможно! Какую пользу приносят семечки и почему их хочется щелкать без остановки

Семечки являются источником растительных жиров, которые необходимы для нашего организма Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU







Многие любят семечки подсолнечника или тыквы. И это оправданно, ведь в них много полезных компонентов. Но частить с ними не стоит, потому что вместе с пользой они могут принести и вред. И парочка лишних килограммов еще не самое плохое. В чем польза и вред семечек и почему порой невозможно остановиться их щелкать, разбиралась наша коллега из NGS24.RU Полина Бородкина.

В чем польза семечек

О пользе семечек рассказала врач-диетолог Красноярской краевой больницы Мария Швабауэр. По ее словам, любые семечки — будь это семечки подсолнечника или тыквы или семена льна — источник растительных жиров, которые необходимы для здоровья организма, в частности для пищеварения.

— Растительные жиры содержат в себе и витамины. Например, А и E, которые и антиоксиданты, и необходимы для нормальной работы гормонального фона, и принимают участие в обмене веществ, — объяснила Мария Швабауэр. — Также в семечках и различных семенах содержится небольшое количество растительного белка — он не суперполноценный по аминокислотному составу, но всё же белок, который также важен для нашего организма.

О пользе семечек высказалась и нутрициолог Ирина Бывшева. Она выделила три преимущества этого продукта:

Богатый источник антиоксидантов. Семечки помогают бороться с воспалением. Поддержание здоровья сердца. Они содержат полезные жирные кислоты, которые могут улучшать состояние сердечно-сосудистой системы. Укрепление иммунной системы. Витамины и минералы способствуют общему укреплению организма.

— Семечки подсолнечника содержат много питательных веществ. Они богаты витаминами (особенно Е и группы В), минералами (магний, цинк) и полезными жирами, которые могут быть полезны организму, — сказала Ирина Бывшева.

В Роспотребнадзоре также добавили, что в семечках много витаминов группы В, которые благотворно влияют на нервную систему и помогают нормализовать сон. Еще они содержат рекордное количество витамина Е: в 100 граммах — 208% дневной нормы. Употребление семечек и продуктов из них служит хорошей профилактикой артрита, отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме этого, продолжают в Роспотребнадзоре, в этом продукте есть полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, которые необходимы для зрения. А, например, 100 граммов сырых или обжаренных тыквенных семечек обеспечат организм 13 миллиграммами железа.

Семечки поддерживают здоровье сердца и укрепляют иммунную систему Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU







В чем вред семечек

Вместе с пользой семечки могут нанести вред организму. В случае если не знать меры в их употреблении, уточнила диетолог Мария Швабауэр.

— Опасность кроется в том, что все семечки и семена — это высококалорийный продукт. В 100 граммах продукта в среднем содержится до 600 калорий, — отметила врач. — Например, если съесть 100 граммов семечек за раз, то может неадекватно среагировать пищеварительный тракт, поджелудочная железа, также может случиться приступ тошноты, расстройство стула. Это связано с тем, что зараз поступит большое количество жиров.

Мария Швабауэр назвала суточную норму употребления семечек, которая безопасна для здоровья, — это 20–30 граммов.

— Если вы не хотите отказываться от своей любимой закуски, стоит установить ограничения. Например, можно выделить определенное количество семечек, которое можно съесть за день, — советует нутрициолог Ирина Бывшева.

Консультант по еде, в свою очередь, также перечислила недостатки семечек и предложила заменить их на орехи:

Высокое содержание калорий. 100 грамм семечек дают порядка 600–700 калорий. Легко упустить счет, что нежданно прибавит лишние калории. Соль и добавки. Часто любят подсолить семечки, что может привести к повышению артериального давления и проблемам с почками. Проблемы с зубами. Частое щелканье может привести к микротрещинам и болезням десен.

Стоматолог клиники «Альдента» Анна Пеганова сообщила, что семечки действительно могут испортить зубы.

— Семечки — механический раздражитель для зубов. Это та манипуляция, которая механически истирает зуб. У людей, которые часто или постоянно грызут семечки, появляется определенный клиновидный дефект. Такая щербинка на зубах, выемка на переднем крае зуба, которая очень сильно видна. Если такой дефект уже имеется, то лучше исключить семечки из рациона. Потому что этот дефект разрушает зуб, потом может присоединиться кариес — это тоже часто бывает, — объяснила Анна Пеганова. — Еще есть такой момент, что семечки щелкают грязными руками. Например, насыплют в карман и идут с ними на улицу. Это дополнительная грязь, инфекция, которая может собираться и скапливаться во рту.

Какую пользу и вред ни приносили бы семечки, есть люди, которым надо употреблять их с особой осторожностью или вовсе отказаться от них.

Суточная норма употребления семечек — это 20–30 граммов Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU







Кому нельзя семечки

По словам диетолога Марии Швабауэр, главные противопоказания — это аллергия и слабая пищеварительная система, о которой уже упоминалось ранее.

— Особенно это касается поджелудочной железы, желчного пузыря и, возможно, кишечника. В этом случае нужно быть аккуратнее и употреблять семечки в небольшом количестве, куда-то добавлять их, но не увлекаться, потому что если съесть много, то может быть обострение основного заболевания, — объяснила врач. — Других противопоказаний я не вижу. Все-таки в семечках больше пользы, чем вреда, если есть их в адекватном количестве.

Кстати, есть простая причина, которая объясняет непреодолимую тягу к семечкам.

Главными противопоказаниями для употребления семечек являются аллергия и слабая пищеварительная система Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU







Почему тянет на семечки

Если вас тянет на семечки, значит, ваш организм нуждается в компонентах, которые есть в них.

— Не хватает жирорастворимых витаминов, полезных жиров или белка. В холодное время года организму также требуется больше энергии, и тут семечки могут помочь как раз за счет того, что в них жиры содержатся, энергия достаточно доступная, быстро получаемая, — поясняет диетолог Мария Швабауэр. — Кроме этого, если не хватает фтора, натрия, цинка, кремния — они хоть не в больших количествах, но содержатся в семечках, — то может их хотеться и по этой причине.

Нутрициолог Ирина Бывшева связывает тягу к этой еде с желанием испытать удовольствие.

— Каждый раз, когда вы съедаете семечку, происходит небольшой выброс дофамина — гормона счастья, который отвечает за чувство удовольствия. Этот процесс создает приятные ассоциации с поеданием семечек, что приводит к тому, что вы хотите повторить это действие вновь и вновь, — пояснила консультант по еде. — Есть еще один фактор, который играет роль: процесс щелканья становится ритуалом, который увлекает и отвлекает от повседневных забот.

Но бывает и так, что вместе с тягой к семечкам приходит и невозможность перестать их есть.

— Я думаю, что это никак не связано со вкусом. Это скорее как привычка занять себе руки. Может быть, в чем-то такая же привычка, как курение, жевание сладкого, перебирание фантиков, — рассуждает диетолог Мария Швабауэр.

Если вас тянет на семечки, значит, ваш организм нуждается в компонентах, которые есть в них Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU







Что будет, если есть семечки каждый день

Диетолог Мария Швабауэр считает: если знать меру, то ничего плохого от употребления семечек не будет.

— Я не против включения семечек в свой рацион на постоянной основе. Допустим, если взять смесь семян, в которой будут содержаться семена подсолнечника, тыквы, льна, кунжута, и добавлять в салат, то это будет даже в плюс и для пищеварения, и для оттока желчи. Семечки — это хороший способ восполнить содержание жиров в рационе, — говорит Мария Швабауэр. — Я за то, чтобы рацион был сбалансирован, состоял из разных продуктов. Семечки могут составлять 20–30, максимум 40 граммов в день.

Халва — всему голова

Халва — один из продуктов, который производят из семечек. Чтобы получить килограмм халвы, нужно 500 граммов очищенных семечек, говорят в Роспотребнадзоре.

— В халве из подсолнечника много витамина РР, который уменьшает синтез в печени «плохого» холестерина, и достаточно магния, помогающего преодолеть стресс. Кроме того, в ней много клетчатки, поэтому она нормализует пищеварение, — рассказали в Роспотребнадзоре. — Основа халвы — карамельная (сахар, патока или мед) и белковая масса (семена или орехи), а также необходимый для этого продукта пенообразователь (солодковый или мыльный корень), придающий специфическую слоисто-волокнистую текстуру. Ароматизаторы, консерванты и красители качественному продукту не нужны.

Хорошая халва — пластичная, хорошо режется и не рассыпается. При покупке подсолнечной обратите внимание, чтобы в ней не было фрагментов несъедобной черной оболочки семечек.