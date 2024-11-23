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Город Эрмитаж завершит перенос гробницы Александра Невского в лавру в конце 2024 года

Эрмитаж завершит перенос гробницы Александра Невского в лавру в конце 2024 года

898
5 комментариев

Государственный Эрмитаж до конца года переместит весь комплекс гробницы Александра Невского в Александро-Невскую лавру до конца текущего года. Об этом 22 ноября сообщил агентству ТАСС гендиректор музея Михаил Пиотровский.

По его словам, реставрация уже почти завершена, а элементы, выставленные сейчас в реставрационно-хранительском центре Эрмитажа в Старой Деревне, будут переданы в лавру и встанут там в Благовещенской церкви.

Серебряная гробница Александра Невского, изготовленная в XVIII веке, с 1920-х годов хранилась в Эрмитаже, а в 2011 году началась поэтапная реставрация элементов комплекса, после чего в 2023 году отреставрированные части гробницы начали перемещать туда, где она размещалась изначально — в Александро-Невскую лавру. При этом гробница остается музейным экспонатом, и Эрмитаж продолжает следить за ее состоянием и условиями хранения.

В Благовещенской церкви сейчас установлен серебряный саркофаг с мощами, к которому открыт доступ верующих. В Эрмитаже остается отреставрированная пятиярусная пирамида. Объединенный комплекс в дальнейшем планируется установить в Троицком соборе Александро-Невской лавры.

Ранее Пиотровский рассказал о том, как идет сотрудничество с Александро-Невской лаврой после передачи ей серебряного и деревянного ковчегов ансамбля гробницы Александра Невского. "Там построено целое мощное сооружение, создающее искусственный климат. Мы следим за тем, как оно работает, каждый день на мой стол и стол настоятеля лавры ложатся данные о температуре и влажности", сообщил он.

В Троицком соборе также потребуется создать особые условия для хранения реликвии. «Там, конечно, все сложнее.Так что готовим и работаем над тем, как это может быть», сказал Пиотровский.

Серебряный и деревянный ковчеги были вывезены из Эрмитажа в начале сентября прошлого года. «Фонтанка» рассказывала об особенностях этих экспонатов, необходимых для них условиях и о том, почему к ним нельзя прикасаться.

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ПО ТЕМЕ
Эрмитаж Гробница Александра Невского Александро-Невская лавра Троицкий собор Реставрация Благовещенская церковь
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Комментарии
5
Сила в Правде!!
1 час
а чё там в гробнице?
GOLDEN HORSE
13 минут
Отдали бы Монголии,Шурик то на них батрачил.
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