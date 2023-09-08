Ковчеги надгробия Александра Невского вывезли из Эрмитажа в Лавру. Экспонаты спускали на руках

Утром 8 сентября, еще до открытия музея, грузовик с тремя большими деревянными ящиками отъехал из Большого двора Государственного Эрмитажа в направлении Александро-Невской лавры. В них находились серебряный и внутренний деревянный ковчеги ансамбля гробницы Александра Невского. Они первыми из предметов мемориального комплекса покинули музей в рамках договора с РПЦ.

«Три ящика, хотя музейных предмета два, — потому что один предмет, саркофаг с крышкой, состоит из двух частей, и эти части очень тяжелые: крышка весит 150 килограммов, а сам саркофаг — почти 400, — объяснила «Фонтанке» замдиректора музея, главный хранитель Эрмитажа Светлана Адаксина. — Поэтому поместить их в один ящик было практически невозможно — и по размеру, и по весу. Ребята, такелажники, просто не спустили бы это сверху, поскольку это все ручной труд, спускают на руках, и там, в Лавре, будут на руках поднимать».