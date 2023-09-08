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    Музеи

    Ковчеги надгробия Александра Невского вывезли из Эрмитажа в Лавру. Экспонаты спускали на руках

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    Утром 8 сентября, еще до открытия музея, грузовик с тремя большими деревянными ящиками отъехал из Большого двора Государственного Эрмитажа в направлении Александро-Невской лавры. В них находились серебряный и внутренний деревянный ковчеги ансамбля гробницы Александра Невского. Они первыми из предметов мемориального комплекса покинули музей в рамках договора с РПЦ.

    «Три ящика, хотя музейных предмета два, — потому что один предмет, саркофаг с крышкой, состоит из двух частей, и эти части очень тяжелые: крышка весит 150 килограммов, а сам саркофаг — почти 400, — объяснила «Фонтанке» замдиректора музея, главный хранитель Эрмитажа Светлана Адаксина. — Поэтому поместить их в один ящик было практически невозможно — и по размеру, и по весу. Ребята, такелажники, просто не спустили бы это сверху, поскольку это все ручной труд, спускают на руках, и там, в Лавре, будут на руках поднимать».

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    После транспортировки ковчеги будут установлены на втором этаже Благовещенской церкви. Мемориальный комплекс гробницы Александра Невского передается РПЦ в безвозмездное временное пользование на 49 лет с возможностью продления этого срока. Специалисты Эрмитажа перед установкой экспонатов изучили вопрос с состоянием перекрытий в здании — оно позволяет выдержать многосоткилограммовый вес предметов.

    Перевозка осуществляется в преддверии праздника, отмечаемого РПЦ 12 сентября, — дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Как ранее рассказывали источники «Фонтанки», ковчеги планируется до того времени освятить.

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    В дальнейшем экспонаты планируется воссоединить: деревянный ковчег будет помещен внутрь серебряного. Мощи святого, хранящиеся в Лавре, будут положены внутрь — но уже после праздника, подразумевающего традиционное проведение Крестного хода.

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