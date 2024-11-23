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Политика Общество Народ требует координации. Президент Грузии недовольна действиями оппозиции

Народ требует координации. Президент Грузии недовольна действиями оппозиции

834
2 комментария

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила недовольство действиями оппозиции, которая протестует против результатов парламентских выборов, 22 ноября пишет ТАСС со ссылкой на интервью Зурабишвили изданию «Мтавари архи».

По словам Зурабишвили, противники правящей партии были не готовы к поражению и не предприняли никаких действий, чтобы подготовиться к жизни в оппозиции. Она отметила, что политические оппоненты были сосредоточены на том, чтобы выиграть выборы, а не на том, что делать, если проиграют. По ее словам, народ требует от оппозиции большей координации.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», получив поддержку 54,2% избирателей. Вошли в парламент и четыре оппозиционные партии, преодолев барьер в 5%: «Коалиция за перемены», «Единое национальное движение», «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию». Оппозиция заявила, что результаты выборов в парламент не признает, так же считает Саломе Зурабишвили, которая до выборов выступала за единую стратегию оппозиции. Она подала в Конституционный суд иск с требованием признать выборы недействительными, аргументируя это нарушением конституционных норм.

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Саломе Зурабишвили Оппозиция Грузия
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Комментарии
2
Гость
1 час
Финансирования майдана нет.. Никто уже не верит этой французской подданной.
Гость
7 минут
- Господи, есть тост! - За грузинскую оппозицию? - Давай шире возьмём? - Ещё за какую-нибудь оппозицию? - Не-не, не в этом смысле, давай за то, чтобы всё у них было хорошо? - Т.е. за Грузию? - Да, чтобы всё у них было, как у нормальных людей, а не как у нас..) - Аминь! )
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