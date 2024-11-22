Благоустройство Фёдоровского сквера у метро «Дунайская» хотят завершить к августу 2025 года

Фёдоровский сквер у метро «Дунайская» планируют благоустроить к августу 2025 года — сообщила администрация Фрунзенского района депутату Государственной думы Михаилу Романову. По поводу состояния сквера к нему обратилась местная жительница. Изначально сквер хотели благоустроить к сентябрю 2024, но этому помешала свалка под верхним слоем земли, вывоз которой не учли в проекте.

«В 2023 году для проведения подготовительных и планировочных работ были заключены шесть государственных контрактов на выполнение работ на территории Фёдоровского сквера. Второй этап — в 2024 году — выполнение работ по благоустройству зеленых насаждений, расположенных на территории сквера. Окончание работ — 20.12.2024. Третий этап — 2025 год. Окончание выполнения работ до 25.08.2025», — сказано в письме администрации Фрунзенского района.

Проект благоустройства реализуют в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» со сроком реализации до 2025 года.

В ноябре читатели «Фонтанки» обратили внимание на грузовики и экскаватор на территории Фёдоровского сквера. По данным сайта госзакупок, до 29 ноября подрядчик должен вывезти оттуда и обеспечить утилизацию загрязненного грунта пятого класса опасности (практически неопасные отходы, которые могут включать в себя бытовой мусор).