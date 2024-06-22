В Петербурге благоустроят сквер на Луначарского и приведут в порядок места, связанные с Ольгой Берггольц

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил подготовить проект благоустройства сквера на проспекте Луначарского и обсудить его с жителями, а также подчеркнул, что важно привести в порядок все места, связанные с памятью Ольги Берггольц. Об этом сообщила 22 июня пресс-служба губернатора.
На проспекте Луначарского был пустырь. Несколько лет назад этот участок площадью 5805 квадратных метров передали инвестору для строительства ледовой арены. А сейчас там организованы дорожки, установлена уличная мебель.
«Жители воспринимают его как сквер, зону отдыха. Здесь проводилось озеленение, как силами жителей, так и за государственный счет», — отмечается в сообщении.
Сейчас участок находится в собственности Петербурга. Беглов обсудил ситуацию с жителями, администрацией Калининского района, руководством МО «Прометей» и дал поручение подготовить проект благоустройства сквера. Проектирование планируется начать в этом году.
На памятные места, связанные с Ольгой Берггольц, губернатор обратил внимание вол время посещения Палевского сада, где установлен памятник поэтессе. За последние годы в саду проведены масштабные работы по обновлению и благоустройству. Беглов возложил цветы к памятнику «музе блокадного Ленинграда» и напомнил, что в следующем году ей исполняется 115 лет. С памятью поэтессы в Невском районе связано многое: на окраине Невской заставы прошли ее детские и юношеские годы, в Палевском жилом массиве отмечают ее день рождения.
«Считаю важным привести в порядок все памятные места, связанные с поэтом», — подчеркнул губернатор.