В Петербурге благоустроят сквер на Луначарского и приведут в порядок места, связанные с Ольгой Берггольц

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил подготовить проект благоустройства сквера на проспекте Луначарского и обсудить его с жителями, а также подчеркнул, что важно привести в порядок все места, связанные с памятью Ольги Берггольц. Об этом сообщила 22 июня пресс-служба губернатора.



На проспекте Луначарского был пустырь. Несколько лет назад этот участок площадью 5805 квадратных метров передали инвестору для строительства ледовой арены. А сейчас там организованы дорожки, установлена уличная мебель.

