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Афиша Plus «Мастерская» отправится на «Край земли», чтобы преодолеть утрату

«Мастерская» отправится на «Край земли», чтобы преодолеть утрату

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Театр «Мастерская» представляет проект, который откроет новый раздел в его афише: экспериментальный спектакль «Край земли», основанный на пьесе Евгении Алексеевой Camino invierno, вдохновленной реальными событиями. Премьера состоится 25 ноября на малой сцене.

Команда, работающая над спектаклем, включает нескольких человек: режиссера Илью Иванова, артистов Максима Фомина и Веру Латышеву и художника Татьяну Артамонову. Они создали спектакль, в котором современная молодая пара, столкнувшись с трагическими обстоятельствами, обнаруживает в жизни схемы из Ветхого Завета. История совершает новый виток, мировые сюжеты словно проигрываются вновь.

Зритель столкнется с историей, в которой пара оказывается на грани человеческих возможностей. Их путешествие — это не просто географическое перемещение, но и глубокое внутреннее исследование, где каждое мгновение наполнено страхом, горем и надеждой. Словно путники на древнем Пути святого Иакова (Камино-де-Сантьяго), они шаг за шагом преодолевают не только преграды внешнего мира, но и собственных демонов.

«Край земли» исследует темы утраты и принятия. Каждый человек, столкнувшись с трудностями, задается вопросом: как найти свет в бесконечном туннеле боли? Создатели спектакля предлагают свой ответ: в совместном поиске, где каждый участник становится частью единого целого. Тогда боль и горе можно превратить в источник силы и надежды.

Илья Иванов, режиссер: «В этом спектакле каждое слово — правда, все события происходили на самом деле. Художественный вымысел есть только в одной сцене. Тем труднее было для меня поверить в то, что моя жизнь может так пересекаться с классической ветхозаветной историей — к которой я прежде относился немного как к сказке.

Еще удивительнее оказалось, что эта документально-библейская история оказалась важна для многих. Зрители после предпоказов подходили ко мне и говорили, что вспоминали свои истории, думали о своих близких. Выходит, что Ветхий Завет не такой и ветхий».

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