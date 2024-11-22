«Мастерская» отправится на «Край земли», чтобы преодолеть утрату

Команда, работающая над спектаклем, включает нескольких человек: режиссера Илью Иванова, артистов Максима Фомина и Веру Латышеву и художника Татьяну Артамонову. Они создали спектакль, в котором современная молодая пара, столкнувшись с трагическими обстоятельствами, обнаруживает в жизни схемы из Ветхого Завета. История совершает новый виток, мировые сюжеты словно проигрываются вновь.

Зритель столкнется с историей, в которой пара оказывается на грани человеческих возможностей. Их путешествие — это не просто географическое перемещение, но и глубокое внутреннее исследование, где каждое мгновение наполнено страхом, горем и надеждой. Словно путники на древнем Пути святого Иакова (Камино-де-Сантьяго), они шаг за шагом преодолевают не только преграды внешнего мира, но и собственных демонов.

«Край земли» исследует темы утраты и принятия. Каждый человек, столкнувшись с трудностями, задается вопросом: как найти свет в бесконечном туннеле боли? Создатели спектакля предлагают свой ответ: в совместном поиске, где каждый участник становится частью единого целого. Тогда боль и горе можно превратить в источник силы и надежды.

Илья Иванов, режиссер: «В этом спектакле каждое слово — правда, все события происходили на самом деле. Художественный вымысел есть только в одной сцене. Тем труднее было для меня поверить в то, что моя жизнь может так пересекаться с классической ветхозаветной историей — к которой я прежде относился немного как к сказке.