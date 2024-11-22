Возможный поджог шалаша Ленина стал делом об уничтожении объекта культурного наследия

Уголовное дело об уничтожении или повреждении объекта культурного наследия возбуждено после того, как в Курортном районе Петербурга сгорел макет шалаша Ленина. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 ноября.

Пепелище на месте соломенной постройки обнаружили во время утреннего обхода в четверг. Перед этим шалаш проверяли в три часа ночи, он был цел. Территория, на которой располагался макет, не была огорожена, доступ к ней имели все желающие.

Макет шалаша был установлен на месте, где летом 1917 года Владимир Ленин скрывался от временного правительства. Согласно распоряжению КГИОП, объект признан предметом охраны культурного наследия, хоть данная постройка никакого отношения к Ленину и не имеет. Накануне заведующий музеем «Шалаш В. И. Ленина» кандидат исторических наук Вячеслав Самоходкин рассказал «Фонтанке», что инсталляцию периодически обновляют, мемориальной ценности в ней нет.

Тем не менее дело возбуждено по 243-й статье Уголовного кодекса РФ. С места происшествия полиция изъяла фрагмент обожженной травы.