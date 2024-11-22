Вода в Неве превышает ординар почти на метр

Нева утром 22 ноября по-прежнему высокая, хоть и не такая, как вчера. По данным ФБУ «Администрация „Волго-Балт“ », в 7:24 на посту у Горного института уровень на 90 см превышает ординар.

Последние два дня, напомним, продемонстрировали резкие колебания воды в Финском заливе и реках и каналах Петербурга. 20 ноября из-за восточных ветров наблюдался сгон — вода ушла на 70 км, крейсер «Аврора» даже сел на мель. А вчера к утру она прибавила 2,2 метра, превысив ординар на 140 см, и набережные оказались подтоплены вместе с авто. Такое влияние оказал циклон.