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Город Вода в Неве превышает ординар почти на метр

Вода в Неве превышает ординар почти на метр

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3 комментария

Нева утром 22 ноября по-прежнему высокая, хоть и не такая, как вчера. По данным ФБУ «Администрация „Волго-Балт“», в 7:24 на посту у Горного института уровень на 90 см превышает ординар.

Последние два дня, напомним, продемонстрировали резкие колебания воды в Финском заливе и реках и каналах Петербурга. 20 ноября из-за восточных ветров наблюдался сгон — вода ушла на 70 км, крейсер «Аврора» даже сел на мель. А вчера к утру она прибавила 2,2 метра, превысив ординар на 140 см, и набережные оказались подтоплены вместе с авто. Такое влияние оказал циклон.

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Комментарии
3
Гость
1 час
вода ушла на 70 км?
мухомор
1 час
Копим воду для следующего климатического удара по Суоми.
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