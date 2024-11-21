Владимир Путин возглавит попечительский совет РАН

Президент России Владимир Путин возглавит попечительский совет Российской академии наук (РАН). Соответствующий законопроект внесен в Госдуму в четверг, 21 ноября.

Согласно пояснительной записке, изменения в Федеральный закон «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» закрепят роль попечительского совета РАН, его задачи и функции. Так, ожидается, что попечительский совет будет обсуждать, как продвигать важные научные достижения и использовать результаты значимых исследований. Это поможет РАН начать междисциплинарные проекты по приоритетным направлениям, если найдутся заинтересованные организации и компании.

Помимо этого, попечительский совет РАН будет заниматься решением вопросов, связанных с деятельностью академии. Речь идет о реорганизации и ликвидации региональных отделений РАН, определении предельного количества членов академии и мер государственной поддержки.

«В состав попечительского совета будут входить не более 20 членов, в том числе президент Российской академии наук, являющийся членом попечительского совета Российской академии наук по должности», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Отметим, что автором инициативы является Владимир Путин.