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Власть Владимир Путин возглавит попечительский совет РАН

Владимир Путин возглавит попечительский совет РАН

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7 комментариев

Президент России Владимир Путин возглавит попечительский совет Российской академии наук (РАН). Соответствующий законопроект внесен в Госдуму в четверг, 21 ноября.

Согласно пояснительной записке, изменения в Федеральный закон «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» закрепят роль попечительского совета РАН, его задачи и функции. Так, ожидается, что попечительский совет будет обсуждать, как продвигать важные научные достижения и использовать результаты значимых исследований. Это поможет РАН начать междисциплинарные проекты по приоритетным направлениям, если найдутся заинтересованные организации и компании.

Помимо этого, попечительский совет РАН будет заниматься решением вопросов, связанных с деятельностью академии. Речь идет о реорганизации и ликвидации региональных отделений РАН, определении предельного количества членов академии и мер государственной поддержки.

«В состав попечительского совета будут входить не более 20 членов, в том числе президент Российской академии наук, являющийся членом попечительского совета Российской академии наук по должности», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Отметим, что автором инициативы является Владимир Путин.

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Путин РАН Попечительский совет
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Комментарии
7
VKuser198045
30 минут
это только я вспомнила: " товарищ Путин вы большой ученый"?
AndrewBarsik
10 минут
Странно. Науки нет, а академия наук есть.
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