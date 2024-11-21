Инвестиции в строительство второй очереди аэропорта «Пулково» составят 130 млрд рублей

Инвестиции в строительство второй очереди аэропорта «Пулково» оцениваются в 130 млрд рублей. Об этом сообщил гендиректор управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев 21 ноября в ходе XVIII международного форума и выставки «Транспорт России».

По его словам, компания планирует обратиться в ВЭБ.РФ и получить средства через фабрику проектного финансирования. «Бюджет там сейчас очень точечно распределяется, но, думаю, туристическая столица нашей страны и Европы получит необходимое внимание и финансирование, в котором мы нуждаемся. Ну и также есть определенные налоговые инструменты», — сказал Сергеев (цитата по «Интерфакс»).

В начале 2023 года правительство Петербурга, оператор воздушной гавани ООО «Воздушные ворота Северной столицы» и АО «Аэропорт Пулково» подписали дополнительное соглашение, предусматривающее создание, реконструкцию и эксплуатацию аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры на срок до 2060 года.

Строительство второй очереди аэропорта Пулково планируется начать в 2025 году, ранее говорил «Фонтанке» президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Проект разделен на три этапа. Первая — фаза А — предполагает возведение новой посадочной галереи, расширение перрона для стоянок воздушных судов.