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Финансы Инвестиции в строительство второй очереди аэропорта «Пулково» составят 130 млрд рублей

Инвестиции в строительство второй очереди аэропорта «Пулково» составят 130 млрд рублей

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8 комментариев

Инвестиции в строительство второй очереди аэропорта «Пулково» оцениваются в 130 млрд рублей. Об этом сообщил гендиректор управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев 21 ноября в ходе XVIII международного форума и выставки «Транспорт России».

По его словам, компания планирует обратиться в ВЭБ.РФ и получить средства через фабрику проектного финансирования. «Бюджет там сейчас очень точечно распределяется, но, думаю, туристическая столица нашей страны и Европы получит необходимое внимание и финансирование, в котором мы нуждаемся. Ну и также есть определенные налоговые инструменты», — сказал Сергеев (цитата по «Интерфакс»).

В начале 2023 года правительство Петербурга, оператор воздушной гавани ООО «Воздушные ворота Северной столицы» и АО «Аэропорт Пулково» подписали дополнительное соглашение, предусматривающее создание, реконструкцию и эксплуатацию аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры на срок до 2060 года.

Строительство второй очереди аэропорта Пулково планируется начать в 2025 году, ранее говорил «Фонтанке» президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Проект разделен на три этапа. Первая — фаза А — предполагает возведение новой посадочной галереи, расширение перрона для стоянок воздушных судов.

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Пулково Инвестиции Леонид Сергеев Вторая очередь Строительство
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Комментарии
8
Бинго!
5 минут
Импортные самолеты стоят без запчастей, выпуск наших больше смахивает на прожектерство, а они расширяют Пулково. Хороший план для набивания личных кошельков.
Гость
21 минута
Просто давка в Пулково из-за европейских туристов ..Псков , Новгород и вообще все что до уральских гор - Европа
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