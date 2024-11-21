Семья отравилась газом в частном доме в Петербурге

Семья из четырех человек отравилась газом в частном доме в СНТ «Ленинградский аэропорт» в Московском районе Петербурга в четверг, 21 ноября. Как сообщила «Фонтанке» председатель правления садоводства, двое несовершеннолетних детей и их родители пострадали из-за утечки газа из баллона.

«В доме баллон стоял. С детьми всё нормально. Все четверо госпитализированы», — поделилась председатель СНТ.

Как сообщили нашему изданию в комитете по здравоохранению, двое взрослых находятся в НИИ скорой помощи, а два ребенка — в детской больнице № 5. «У всех состояние средней тяжести», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе НИИ скорой помощи имени Джанелидзе и больнице имени Филатова уточнили, что пострадавшие пока находятся в приемном отделении.