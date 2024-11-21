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Афиша Plus На сцене Невидимого театра ответят на главный вопрос Раскольникова

На сцене Невидимого театра ответят на главный вопрос Раскольникова

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25 ноября мастерская С. Д. Черкасского сыграет на сцене Невидимого театра спектакль-лабораторию «…Или право имею» по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». В этом спектакле Родион Раскольников является не столько главным героем, сколько зеркалом для нашего времени, отражающим противоречия человеческой души.

Режиссер Ксения Стрелец и три молодых артиста — Алексей Веретенников, Семен Гончаров и Анна Усова — работали над созданием спектакля около 10 месяцев. В итоге время и пространство в нем словно разрываются, и зритель оказывается в центре лабораторного эксперимента, где действительность и болезненный морок сознания Родиона Раскольникова спутываются в клубок. Эфемерность существования, непрерывные перевоплощения артистов, игра образов и смыслов, разъединенность главного героя внутри себя, метаморфозы человеческой души и фантасмагория «расколотого» сознания.

«Наш творческий проект создавался в лабораторных условиях мастерской Сергея Дмитриевича Черкасского в РГИСИ. У нас была только тема, роман Достоевского и полная свобода творчества. За 9 месяцев работы над спектаклем он кардинально менялся 4 раза. Мы меняли концепцию, стилистику, драматургию. Менялись ролями. Так и возникла идея расти, развиваться и каждый показ менять спектакль — дополняя, расширяя и углубляя наши рассуждения и мысли автора романа, — рассказывают создатели спектакля. — Мест в зале всего 36, но зрители, пришедшие на разные спектакли, никогда не смогут обсудить его, потому что двух одинаковых спектаклей у нас не бывает. Может измениться начало, середина или финал. Актёры могут поменяться ролями. Может добавиться новая сцена или персонаж. Неизменна лишь идея — попытка ответить на главный вопрос: „Тварь я дрожащая или право имею?“» 

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