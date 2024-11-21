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Афиша Plus Театр «Цехъ» выпускает «лесной мюзикл» для самых маленьких

Театр «Цехъ» выпускает «лесной мюзикл» для самых маленьких

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23 ноября театр «Цехъ» отправится в музыкальное путешествие по сказке «Гуси-лебеди». Режиссер Анастасия Чека, мастерица детских спектаклей, приготовила для юных зрителей не просто сказку, а настоящий «лесной мюзикл» — так определяет жанр сама команда.

«Цехъ» уже известен своим циклом «Сказки народов мира», где интерактивность сочетается с элементами драматического театра, театра теней, театра кукол. В новом спектакле этого цикла на сцену выйдут большие ростовые куклы. Каждый персонаж — от Печки до Яблоньки — обзавелся собственной музыкальной темой. Как рассказывает Анастасия Чека, идея превратить сказку в мюзикл пришла к ней совершенно спонтанно, словно сам лес нашептал мелодии.

Маленькие зрители смогут подпевать героям, помогать им преодолевать препятствия и вместе с ними путешествовать по заколдованному лесу, созданному художником Мариной Щегловой. А видеоарт от Ксении Никитиной добавит волшебства и поможет оживить даже самые фантастические образы, которые дополнит музыкальное оформление Анатолия Файчука.

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