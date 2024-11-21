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Происшествия Пенсионерка оказалась в реанимации после падения в петербургском троллейбусе

Пенсионерка оказалась в реанимации после падения в петербургском троллейбусе

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3 комментария

Поездка на общественном транспорте закончилась для пожилой петербурженки больницей. Женщина получила серьезные травмы головы.

Как стало известно «Фонтанке» 21 ноября, накануне около пяти часов вечера в больницу доставили 83-летнюю женщину с ушибленной раной теменной области головы и острым нарушением мозгового кровообращения. В тяжелом состоянии ее поместили в реанимацию.

Женщина ехала в троллейбусе № 20. По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в результате резкого торможения у дома 109 по проспекту Ветеранов пенсионерка упала и ударилась головой. По факту ДТП полиция ведет проверку, сообщили в пресс-службе главка.

В свою очередь, в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» сообщили, что во время падения троллейбус стоял на обязательной остановке «Проспект Маршала Жукова» и не двигался. Произошло все в промежуток времени с 16:24 до 16:46.

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Петербург Общественный транспорт Троллейбус Падение
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Комментарии
3
Zet
27 минут
фамилия водителя известна? последнее время мигрантов всё больше за рулём троллейбусов...
Гость
13 минут
так чего же бабка на стуле не сидела
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