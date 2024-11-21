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Общество Ленинградский зоопарк показал детенышей китайских мунтжаков. Скорее посмотрите на них

Ленинградский зоопарк показал детенышей китайских мунтжаков. Скорее посмотрите на них

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3 комментария

Двое маленьких китайских мунтжаков появились этой осенью в Ленинградском зоопарке. В большом семействе первое пополнение произошло в сентябре, второе — в октябре. Кадрами с новыми жителями зоопарк поделился 21 ноября.

Самец саблезубого оленя (китайских мунтжаков можно называть и так), родившийся в первый месяц осени, сейчас уже достаточно активный. Он с удовольствием исследует вольер, в котором живет. Самка, появившаяся на свет в октябре, пока не такая смелая. Большую часть времени она проводит с родителями или старшими товарищами.

«Аппетит у юных копытных отменный. С первых дней жизни они едят сено, веники. Сейчас понемногу пробуют яблоки, свёклу, апельсины, а также варёную курочку, говядину, перепелиные яйца», — рассказали в зоопарке.

Китайские мунтжаки уже становились одними из героев нашего материала. Тогда в пресс-службе зоопарка «Фонтанке» рассказали, что мунтжаков называют саблезубыми оленями из-за резцов, выступающих из-под верхней губы у этих животных.

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Комментарии
3
Леонтий
19 минут
Китайских мужиков??
Гость
1 час
Китайские мунжаки это очень хорошо. А талбские когда будут? Сразу после сверокорейских? Или после уситских?
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