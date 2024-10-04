Китайские мунтжаки, индийский калао, мары и многие другие. Рассказываем, как живется в Ленинградском зоопарке его экзотическим обитателям

Всемирный день защиты животных отмечается 4 октября. Часто в помощи и защите нуждаются не только домашние животные, оказавшиеся по какой-то причине на улице, но и экзотические звери, которых привозят к нам из разных уголков мира. Ленинградский зоопарк рассказал «Фонтанке», кто обитает у них и какие условия созданы для необычных братьев наших меньших.

Капибары, мары, китайские мунтжаки, индийские и шлемоносные калао, козы камори и крокодиловый варан. Нет, это не список из энциклопедии редких животных, это экзотические жители Ленинградского зоопарка. Точнее, часть из них. Садитесь поудобнее, сейчас по порядку обо всех расскажем.

Крокодиловый варан Источник: Ленинградский зоопарк / Telegram







Не самый пушистый, но тоже весьма обаятельный обитатель — крокодиловый варан. Эта ящерица является одной из самых крупных в мире. Тело рептилии может достигать 2,5 метра в длину. Окрас у ворона черный с желтыми пятнами. Часто эти вараны живут на деревьях и перепрыгивают с ветки на ветку. Однако на птиц или обезьянок они мало похожи. У крокодиловых варанов острые зубы и когти, которые они используют во время охоты.

Козы камори Источник: Ленинградский зоопарк / Telegram

Козы камори приехали в Ленинградский зоопарк в августе 2023 года. Этих коз разводят в качестве домашнего скота в Пакистане, Индии и Камбодже. В Ленинградском зоопарке посетители могут увидеть Цезаря и Клеопатру.

Мары Источник: Ленинградский зоопарк / Telegram

Патагонских мар в зоопарке часто путают с зайцами, а кто-то даже записывает их к карликовым оленям. Однако это не так. Мары являются дальними родственниками морских свинок. В дикой природе этих зверьков можно найти на просторах Южной Америки. У животных крупная голова, большие уши, серый или коричневый мех, а также густые ресницы.

Китайские мунтжаки Источник: Ленинградский зоопарк / Telegram

Китайские мунтжаки, или саблезубые олени, тоже живут в нашем зоопарке. Такое название они получили из-за того, что у самцов есть так называемые клыки. Хотя на самом деле это обычные резцы, выступающие из-под верхней губы у этих животных. Размером мунтжаки с небольших собак и иногда даже издают звуки, похожие на лай. В зоопарке эти олени также живут семейством — пара и трое подросших детенышей.

Капибары Источник: Ленинградский зоопарк / Telegram

В Ленинградском зоопарке живет целое семейство капибар. В начале июля у пары Кайсы и Ермака произошло очередное пополнение потомства. После этого жилище грызунов обновили. В новые вольеры сотрудники зоопарка положили для капибар 50 рулонов натурального газона, а также приготовили спилы вяза и липы. Такие условия еще больше приблизили животных к естественной среде обитания.

Индийский шлемоносный калао приехал в Ленинградский зоопарк в 2018 году. Эта птица с ярким окрасом и своеобразным клювом имеет размах крыльев более полутора метров. Обычно калао живут небольшими семействами. Обитают в южных регионах Непала, на севере Бангладеш и западе Мьянмы.

Помимо этого, в Ленинградском зоопарке «Фонтанке» рассказали о том, как специалисты заботятся о местных жителях — и привычных для нас, и экзотических. В зоопарке взят курс на благополучие животных. В последние два года сотрудники делают особый акцент на том, чтобы создать для обитателей среду, которая будет максимально приближена к естественной. Для каждого вида животных разрабатываются индивидуальные «бонусы». За прошлый год в зоопарке было улучшено около 70 вольеров. Туда добавлялись элементы из деревьев и веток, канаты и кормушки, которые иногда делаются из кокосов. Помимо этого, в 2024 году во многих вольерах появились натуральные газоны. Животных часто радуют новыми игрушками, которые помогают им тренировать сообразительность и стимулируют охотничьи инстинкты. Зоологи проводят тренинги для местных обитателей. Во время них специалисты обучают животных разным вещам, необходимым для жизни в зоопарке, — переход из одного вольера в другой, приучение вести себя спокойно во время ветеринарных процедур. Также у зверей из детского зоопарка иногда случается настоящий променад — киперы выгуливают их, уделяя время каждому четвероногому. Одним словом, в Ленинградском зоопарке животных однозначно защищают, а лучше сказать — заботятся.