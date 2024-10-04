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Город Общество Китайские мунтжаки, индийский калао, мары и многие другие. Рассказываем, как живется в Ленинградском зоопарке его экзотическим обитателям

Китайские мунтжаки, индийский калао, мары и многие другие. Рассказываем, как живется в Ленинградском зоопарке его экзотическим обитателям

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3 комментария

Всемирный день защиты животных отмечается 4 октября. Часто в помощи и защите нуждаются не только домашние животные, оказавшиеся по какой-то причине на улице, но и экзотические звери, которых привозят к нам из разных уголков мира. Ленинградский зоопарк рассказал «Фонтанке», кто обитает у них и какие условия созданы для необычных братьев наших меньших.

Капибары, мары, китайские мунтжаки, индийские и шлемоносные калао, козы камори и крокодиловый варан. Нет, это не список из энциклопедии редких животных, это экзотические жители Ленинградского зоопарка. Точнее, часть из них. Садитесь поудобнее, сейчас по порядку обо всех расскажем.

Крокодиловый варан

Не самый пушистый, но тоже весьма обаятельный обитатель — крокодиловый варан. Эта ящерица является одной из самых крупных в мире. Тело рептилии может достигать 2,5 метра в длину. Окрас у ворона черный с желтыми пятнами. Часто эти вараны живут на деревьях и перепрыгивают с ветки на ветку. Однако на птиц или обезьянок они мало похожи. У крокодиловых варанов острые зубы и когти, которые они используют во время охоты.

Козы камори

Козы камори приехали в Ленинградский зоопарк в августе 2023 года. Этих коз разводят в качестве домашнего скота в Пакистане, Индии и Камбодже. В Ленинградском зоопарке посетители могут увидеть Цезаря и Клеопатру.

Мары

Патагонских мар в зоопарке часто путают с зайцами, а кто-то даже записывает их к карликовым оленям. Однако это не так. Мары являются дальними родственниками морских свинок. В дикой природе этих зверьков можно найти на просторах Южной Америки. У животных крупная голова, большие уши, серый или коричневый мех, а также густые ресницы.

Китайские мунтжаки

Китайские мунтжаки, или саблезубые олени, тоже живут в нашем зоопарке. Такое название они получили из-за того, что у самцов есть так называемые клыки. Хотя на самом деле это обычные резцы, выступающие из-под верхней губы у этих животных. Размером мунтжаки с небольших собак и иногда даже издают звуки, похожие на лай. В зоопарке эти олени также живут семейством — пара и трое подросших детенышей.

Капибары

В Ленинградском зоопарке живет целое семейство капибар. В начале июля у пары Кайсы и Ермака произошло очередное пополнение потомства. После этого жилище грызунов обновили. В новые вольеры сотрудники зоопарка положили для капибар 50 рулонов натурального газона, а также приготовили спилы вяза и липы. Такие условия еще больше приблизили животных к естественной среде обитания.

Индийский шлемоносный калао приехал в Ленинградский зоопарк в 2018 году. Эта птица с ярким окрасом и своеобразным клювом имеет размах крыльев более полутора метров. Обычно калао живут небольшими семействами. Обитают в южных регионах Непала, на севере Бангладеш и западе Мьянмы.

Помимо этого, в Ленинградском зоопарке «Фонтанке» рассказали о том, как специалисты заботятся о местных жителях — и привычных для нас, и экзотических. В зоопарке взят курс на благополучие животных. В последние два года сотрудники делают особый акцент на том, чтобы создать для обитателей среду, которая будет максимально приближена к естественной. Для каждого вида животных разрабатываются индивидуальные «бонусы». За прошлый год в зоопарке было улучшено около 70 вольеров. Туда добавлялись элементы из деревьев и веток, канаты и кормушки, которые иногда делаются из кокосов. Помимо этого, в 2024 году во многих вольерах появились натуральные газоны. Животных часто радуют новыми игрушками, которые помогают им тренировать сообразительность и стимулируют охотничьи инстинкты. Зоологи проводят тренинги для местных обитателей. Во время них специалисты обучают животных разным вещам, необходимым для жизни в зоопарке, — переход из одного вольера в другой, приучение вести себя спокойно во время ветеринарных процедур. Также у зверей из детского зоопарка иногда случается настоящий променад — киперы выгуливают их, уделяя время каждому четвероногому. Одним словом, в Ленинградском зоопарке животных однозначно защищают, а лучше сказать — заботятся.

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Комментарии
3
Katya_Kharkova
26 минут
Под фото с мунтжаками текст про мар, и наоборот. В абзаце про варана ошибки: вместо варана - ворон :), под фото название варана - карликовый, а в тексте - крокодиловый. Автор статьи уже начал отмечать пятничный вечер?
почти бросил..)
6 минут
"черный с желтыми пятнами" это уже не ворон, а попугай какой-то..)
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