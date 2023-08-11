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    «Притянуты за уши». Козы камори гуляют по Кронверку — исторически не наши, но очень обаятельные

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    В Пакистане, Индии и Камбодже никто бы на них даже не оглянулся. На Петроградской стороне всё по-другому — здесь они звезды. Ленинградский зоопарк знакомит всех любителей животных с новыми постояльцами — экзотическими для наших широт козами камори.

    Ленинградский зоопарк

    Новичков зовут Цезарь и Клеопатра. Есть надежда, что драматических параллелей не будет. Этим ушам всего по полгода, их обладатели только прошли карантин и, как сообщают в зоопарке, «потихоньку выходят в свет».

    Цезарь почти полностью коричневый, Клеопатра покрыта пестрыми пятнышками. Камори возмужают и станут крупнее. Самцы этой породы вырастают до 1,2 метра в холке.

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