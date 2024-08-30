Новость лета: у петербургских капибар родился детёныш. Он учится у папы управлять миской

Замечательную новость сообщил 30 августа расположенный в Петербурге Ленинградский зоопарк. У капибар Кайсы и Ермака в начале июля родился детёныш. Сотрудники зоопарка наблюдали за ним, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке. Сейчас, когда стало ясно, что он полностью здоров и у него прекрасный аппетит, его решили представить публике.



Ленинградский зоопарк

Киперы рассказывают, что малыш больше времени проводит с папой, а к маме подходит, чтобы поесть. Молоко — важной частью его рациона до четырёхмесячного возраста. От папы сын перенял и большинство привычек. Например, малыш, как и его папа Ермак, чтобы добраться до еды, берет миску зубами и двигает к себе. Кайса так не делает, она просто встаёт и подходит к кормушке.



А вот к людям малыш относится не так, как его папа. Ермак очень осторожный и почти никому не позволяет трогать себя. Сын же растет общительным и очень любит, когда киперы его чешут.



Фото: Ленинградский зоопарк Поделиться Поделиться





«Сейчас семейство капибар живёт в летнем вольере рядом с жирафом. Успейте прийти понаблюдать за ними, пока на улице еще тепло», — отмечают в зоопарке.



25 сентября прошлого года у Кайсы и Ермака родились сразу четыре малыша: три мальчика и одна девочка. Их показали в декабре. Примерно тогда же два капибарёнка появились на свет в Московском зоопарке.

