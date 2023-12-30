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    «Кузьма — заботливый отец». Московский зоопарк показал новорожденных капибар

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    Два детеныша капибары родились в Московском зоопарке. Пополнение семейства произошло 15 декабря. Об этом 30 декабря рассказала пресс-служба зоопарка.

    Московский зоопарк

    Это уже третье потомство у родителей — Кузьмы и Малой и второе в этом году. Отмечается, что беременность длилась обычное для капибар время, 5 месяцев. Роды прошли хорошо, сотрудники зоопарка наблюдали за ними, но вмешательство не потребовалось.

    В данный момент вся семья живет вместе, в том числе трое детенышей, которые родились этим летом.

    «Сейчас малыши постоянно находятся с матерью. Она ведет себя осторожно, всегда старается их оберегать. Кузьма — заботливый отец, он всегда старается присматривать за всеми детенышами, охраняет семейство», — отмечают в Московском зоопарке.

    Напомним, что в этом году у пары капибар из Ленинградского зоопарка также было пополнение. 25 сентября у Ермака и Кайсы появилось четыре малыша. Посмотреть на них можно здесь.

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    Московский зоопаркКапибара
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