«Кузьма — заботливый отец». Московский зоопарк показал новорожденных капибар

Два детеныша капибары родились в Московском зоопарке. Пополнение семейства произошло 15 декабря. Об этом 30 декабря рассказала пресс-служба зоопарка.

Это уже третье потомство у родителей — Кузьмы и Малой и второе в этом году. Отмечается, что беременность длилась обычное для капибар время, 5 месяцев. Роды прошли хорошо, сотрудники зоопарка наблюдали за ними, но вмешательство не потребовалось.

В данный момент вся семья живет вместе, в том числе трое детенышей, которые родились этим летом.

«Сейчас малыши постоянно находятся с матерью. Она ведет себя осторожно, всегда старается их оберегать. Кузьма — заботливый отец, он всегда старается присматривать за всеми детенышами, охраняет семейство», — отмечают в Московском зоопарке.



Напомним, что в этом году у пары капибар из Ленинградского зоопарка также было пополнение. 25 сентября у Ермака и Кайсы появилось четыре малыша. Посмотреть на них можно здесь.