Реки и водопады потекли в подъезде дома на «Старой Деревне»

Источник: читатели «Фонтанки»

Неожиданное завершение дня ждало жителей Приморского района Петербурга 20 ноября. Вслед за погодой на улице осадки пошли в подъезде одного из домов.

Как рассказали читатели «Фонтанки», в доме на Торфяной дороге вечером среды затопило три этажа. Вода текла по стенам у лифтов, капала с лестничных пролетов в подъезде, разлилась сплошными лужами по полу. По словам жильцов, лифты не работали, а воду сгоняли вниз по лестнице.

Предположительно, потоп мог случиться из-за прорыва трубы, отмечают они. При этом в соседнем подъезде с середины дня заметили отсутствие воды по стояку.

Подробности произошедшего уточняются.