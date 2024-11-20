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Афиша Plus БДТ отметит день психолога программой современного танца

БДТ отметит день психолога программой современного танца

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22 ноября, во всемирный день психолога, Международный центр современной хореографии — центр IDC на сцене БДТ им. Товстоногова представит вечер современной хореографии, в котором соединит три спектакля: три взгляда на внутренний мир человека, три истории, где танец и драма становятся зеркалом внутренних страхов и проблем.

«Хорошие люди» — хореографическая притча от Бориса Шипулина, где язык тела расскажет больше, чем сами слова. Это размышление о том, что скрывается за маской «нормальности» и как трудно оставаться собой в мире чужих ожиданий.

«Вавилон» — размышления на провокационный вопрос от хореографа Ксении Михеевой. Пять разных людей пытаются построить идеальный мир, но чем обернется эта утопия? Как найти общий язык, договориться и не уничтожить имеющееся, если ваши взгляды слишком различны?

«Диагноз» — премьера по мотивам драматургии Полины Санаевой, где режиссер Сати Саркисьянц и хореограф Дарья Рузанова предлагают острую карикатуру на образ современной женщины. Кабинет психолога превращается в арену, где разговоры о личном обнажают болевые точки и вскрывают противоречия. Балансируя между осознанностью и продуктивностью, материнством и карьерой, героиня пытается сохранить собственную идентичность. Но что если те, кто призван помогать нам разобраться в себе, сами скрывают немало тайн? Спектакль затрагивает проблему все более возрастающей популярности психологии, превратившей своих адептов в новых суперзвезд и лидеров мнений.

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