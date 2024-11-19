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Происшествия Петербурженка решила усыпить кошку после того, как та искусала хозяйку

Петербурженка решила усыпить кошку после того, как та искусала хозяйку

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9 комментариев

В Петербурге женщина пострадала от укусов домашней кошки, в связи с чем решила усыпить питомца. Об этом во вторник, 19 ноября, стало известно «Фонтанке».

Днем в одном из домов на улице Ленсовета произошел инцидент. На хозяйку напала домашняя кошка, от укусов которой у женщины осталось множество кровоточащих ран.

В связи с этим питомца заперли в комнате и вызвали ветеринарную службу для того, чтобы усыпить животное. При этом вызывать полицейских отказались.

«Фонтанка» связалась с потерпевшей, но женщина отказалась комментировать произошедшее. Также неизвестно, была ли отправлена заявка в полицию.

Ранее сообщалось о задержании агрессивного собачника на Заневском проспекте, 30. 18 ноября около восьми часов вечера 49-летний мужчина крайне эмоционально отреагировал на замечание о поведении своего питомца и распылил перцовый газ в лицо 44-летней женщине. Не удовлетворившись этим, он выстрелил из травматического пистолета в воздух.

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Комментарии
9
mwr
33 минуты
вполне логичное рещение. а что тут удивительного? и полиция тут причем - дело на кошку завести?
VKuser133194187
20 минут
Бастрыкин уже взял дело на контроль?
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