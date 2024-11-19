Петербурженка решила усыпить кошку после того, как та искусала хозяйку

В Петербурге женщина пострадала от укусов домашней кошки, в связи с чем решила усыпить питомца. Об этом во вторник, 19 ноября, стало известно «Фонтанке».



Днем в одном из домов на улице Ленсовета произошел инцидент. На хозяйку напала домашняя кошка, от укусов которой у женщины осталось множество кровоточащих ран.



В связи с этим питомца заперли в комнате и вызвали ветеринарную службу для того, чтобы усыпить животное. При этом вызывать полицейских отказались.



«Фонтанка» связалась с потерпевшей, но женщина отказалась комментировать произошедшее. Также неизвестно, была ли отправлена заявка в полицию.



Ранее сообщалось о задержании агрессивного собачника на Заневском проспекте, 30. 18 ноября около восьми часов вечера 49-летний мужчина крайне эмоционально отреагировал на замечание о поведении своего питомца и распылил перцовый газ в лицо 44-летней женщине. Не удовлетворившись этим, он выстрелил из травматического пистолета в воздух.