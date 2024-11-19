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Происшествия Владелец шпица после замечания залил петербурженку газом и выстрелил в её мужа

Владелец шпица после замечания залил петербурженку газом и выстрелил в её мужа

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26 комментариев

С пистолетом и перцовым баллончиком пытались поставить точку в конфликте владельцы собак в Красногвардейском районе Петербурга. Как говорит одна сторона, всё началось с настоятельных просьб следить за шпицем на самовыгуле.

О задержании агрессивного собачника на Заневском проспекте, 30, 19 ноября сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным ведомства, накануне около восьми часов вечера 49-летний мужчина крайне эмоционально отреагировал на замечание о поведении своего питомца и распылил перцовый газ в лицо 44-летней женщине. Не удовлетворившись этим, он выстрелил из травматического пистолета в воздух.

Пострадавшей потребовалась помощь медиков. В травмпункте ей диагностировали химический ожог глаз.

Стрелка увезли в отдел, изъяв перцовый баллончик и травматическую «Грозу». По данным «Фонтанки», это местный житель, в начале нулевых привлекавшийся к ответственности за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Он получил протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Обе стороны конфликта живут неподалёку друг от друга. Одна семья выгуливает шпица, другая — питбультерьера. Как рассказал «Фонтанке» хозяин питбуля и супруг пострадавшей петербурженки, питомца они выводят на поводке, владелица шпица свободу своего любимца не ограничивает.

«Я люблю собак, но шпиц подбегает, гавкает, пытается напасть. Неоднократно ей говорил: „Возьмите на поводок и гуляйте по-человечески, мне вашу собаку жалко“. Моя раз щёлкнет — и я останусь крайним», — рассказал мужчина. По его словам, замечание о поведении шпица сделали ещё 14 ноября, но согласия так и не достигли.

В понедельник вечером петербуржец встречал жену у метро и на пути к дому имел несчастье познакомиться с супругом владелицы шпица.

«Выходит из-за угла с фразой: „Добрый вечер“ и заливает нас газом. Супруга шла чуть впереди — её залил капитально. Увидев, что на меня почти не попало, достал травматический пистолет и выстрелил в мою сторону. Я его знать не знал, — говорит мужчина. — Повезло, что отдел полиции рядом. Быстро среагировали».

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Комментарии
26
Панкихой
56 минут
Достали уже своими собаками.
NSE
1 час
А очень сложно было гулять с собаками немного в разных местах, или в разное время?
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