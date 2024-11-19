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Политика Bloomberg: США не намерены менять политику из-за ядерной доктрины России

Bloomberg: США не намерены менять политику из-за ядерной доктрины России

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8 комментариев

Власти США не считают нужным корректировать политику ядерного сдерживания страны в связи с тем, что в России обновили ядерную доктрину. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в Совете национальной безопасности Белого дома.

Как отмечает представитель Совета национальной безопасности США, Россия анонсировала предстоящие изменения в ядерной доктрине за несколько недель до их публикации, поэтому для Америки эта новость не стала неожиданностью.

Помимо этого американский чиновник подчеркивает, что обновление российской ядерной доктрины расценивается США как «продолжение безответственной риторики России», за которой американские власти следят уже в течение последних двух лет. При этом Вашингтон не видит необходимости в пересмотре собственных ядерных сил.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал обновленную доктрину ядерного сдерживания во вторник, 19 ноября. В новой редакции ядерной доктрины исчезли формулировки 2020 года, которые позволяли надеяться, что условия для активации «красной кнопки» не наступят примерно никогда. Накануне, 18 ноября, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что США разрешили Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории России.

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Ядерная доктрина РФ США
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Комментарии
8
михаил.ру
28 минут
блеф от этих клоунов не работает!!! что и требовалось доказать!!!
Lom
52 минуты
Чего бы ещё такого сказать им, чтобы испугались?
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