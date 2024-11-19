Театр «Мастерская» выпускает «Маленькую комедию» по пьесе Тургенева

20 ноября в театре «Мастерская» состоится премьера спектакля ученика Г. М. Козлова Виктора Серваля «Маленькая комедия». Небольшую пьесу И. С. Тургенева «Провинциалка» театр сыграет как эксцентрическую комедию с лирическим уклоном.

Источник: vteatrekozlov.net







Главная героиня — Дарья Ивановна, провинциалка, которая берет в свои руки судьбу мужа и всей семьи. Она является воплощением нового типа женщины, берущей ответственность за свою жизнь и будущее.

Пьеса написана в 1850 году, и сегодня выбор этого произведения для постановки кажется необычным, так как классическая комедия положений и почти забытая театром пьеса XIX века редко привлекает внимание современных режиссеров. Однако молодой режиссер Виктор Серваль увидел в «Провинциалке» глубокие и актуальные смыслы. Он сохраняет оригинальный текст Тургенева, практически не изменяя его, но наполняет его новыми интерпретациями. «Маленькая комедия» — современное размышление о границах допустимого, о том, на что готов пойти человек ради достижения своих целей и какую цену он за это платит.

Спектакль не прибегает к осовремениванию сюжета или костюмов, оставаясь верным эпохе, в которой он создан. Актуализация происходит через детальную психологическую проработку каждого персонажа, их мотивов, мыслей, желаний и отношений. Вместе с режиссером артисты исследуют, как люди идут на компромиссы и жертвы ради своих целей и какие последствия это может иметь.

«Суть происходящего не выражается в том названии, которое дал автор, — поделился Виктор Серваль. — Поэтому я и назвал спектакль „Маленькая комедия“. Хотя „комедия“ — это, конечно, сарказм в данной трактовке.

Зритель увидит азартных персонажей, которые самозабвенно участвуют в интригах. Увидят отчаянное «сражение» самолюбивой и страстной женщины и темпераментного «старика», которого недооценили. Кстати, «старик» у нас вовсе и не старик. Он у нас — пресыщенный столичными удовольствиями сибарит в «полном расцвете сил». Тут и ничего не понимающий муж, подозревающий свою жену в коварстве, устраивающий слежку за ней, впадающий в бешенство и, как Отелло, готовый задушить свою жену. Есть и «маленький Яго», племянник героини. В общем, страсти так круто замешаны, что разрешить этот «замес», кажется, может лишь дуэль!..

Но нет. Светский «Лев» и тут побеждает. А как эта история разворачивается, можно увидеть, посмотрев спектакль. На мой взгляд, наши артисты разыграют эту историю виртуозно, по-живому и с юмором».