Группа «КИНО» победила в патентных спорах за «Симфоническое КИНО»

Группа «КИНО» вернула себе права на использование названия проекта «Симфоническое кино» — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе коллектива.

Заседание палаты по патентным спорам Роспатента прошло 14 ноября. «Коллегия удовлетворила возражение музыкантов группы „КИНО“ и признала предоставление правовой охраны товарному знаку „Симфоническое КИНО“ на имя Шурыгина М. недействительным», — поделились деталями представители группы.

Президент компании NCA Михаил Шурыгин был продюсером проекта. По информации РБК , торговая марка «Симфоническое КИНО» была зарегистрирована на Михаила Шурыгина 19 мая 2020 года, исключительное право действовало до 25 октября 2029 года.

Теперь группа вернется к использованию этого названия — ранее в течение нескольких месяцев проект продвигали под нейтральным названием «Музыка группы „КИНО“ в исполнении симфонического оркестра».