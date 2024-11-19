Группа «КИНО» победила в патентных спорах за «Симфоническое КИНО»

Группа «КИНО» вернула себе права на использование названия проекта «Симфоническое кино» — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе коллектива.
Заседание палаты по патентным спорам Роспатента прошло 14 ноября. «Коллегия удовлетворила возражение музыкантов группы „КИНО“ и признала предоставление правовой охраны товарному знаку „Симфоническое КИНО“ на имя Шурыгина М. недействительным», — поделились деталями представители группы.
Президент компании NCA Михаил Шурыгин был продюсером проекта. По информации РБК, торговая марка «Симфоническое КИНО» была зарегистрирована на Михаила Шурыгина 19 мая 2020 года, исключительное право действовало до 25 октября 2029 года.
Теперь группа вернется к использованию этого названия — ранее в течение нескольких месяцев проект продвигали под нейтральным названием «Музыка группы „КИНО“ в исполнении симфонического оркестра».
Ближайшие выступления группы в рамках проекта пройдут 20 ноября в Оренбурге, 10 декабря — в Кирове, и 12 декабря — в Москве.
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