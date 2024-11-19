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Афиша Plus Городской театр перенес «Историю старой квартиры» на сцену

Городской театр перенес «Историю старой квартиры» на сцену

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19 ноября на сцене Городского театра возникнет старая квартира, где время застыло, но при этом продолжает свой неумолимый бег. Путешествие сквозь столетие предлагает совершить зрителям режиссер Наталия Лапина в спектакле, поставленном по мотивам одноименного графического романа Александры Литвиной и Анны Десницкой «История старой квартиры».

Спектакль охватывает сто лет истории России, с 1902 по 2002 год, через призму судеб обитателей одной московской квартиры. Вместо сухих строк учебников — живые голоса непосредственных свидетелей эпохи. Монологи детей разных поколений, от дореволюционной эпохи до начала XXI века, складываются в мозаику, отражающую грандиозные перемены, социальные потрясения и надежды на будущее постоянно меняющейся страны.

Эпоха оставляет свой след не только на предметах, но и отпечатывается в судьбах людей. Старинная мебель, потертая одежда, книги с пожелтевшими страницами, детские игрушки – важную роль в спектакле играют предметы, молчаливые свидетели времени.

Режиссер Наталия Лапина о выборе материала: «Каждый раз, когда у нас возникают вопросы к настоящему, стоит посмотреть в прошлое. Ведь история содержит все ответы, все сценарии и формулы решения событий. И когда сегодня нам кажется, что жить стало очень тяжело, нужно посмотреть назад и увидеть, что такое уже было.
Мне нравится, что это история, рассказанная глазами детей. Это история про то, как люди идут сквозь время, про то, как одних людей победило время, а другие сами победили его».

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