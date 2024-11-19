Городской театр перенес «Историю старой квартиры» на сцену

Режиссер Наталия Лапина о выборе материала: «Каждый раз, когда у нас возникают вопросы к настоящему, стоит посмотреть в прошлое. Ведь история содержит все ответы, все сценарии и формулы решения событий. И когда сегодня нам кажется, что жить стало очень тяжело, нужно посмотреть назад и увидеть, что такое уже было.

Мне нравится, что это история, рассказанная глазами детей. Это история про то, как люди идут сквозь время, про то, как одних людей победило время, а другие сами победили его».