Городской театр перенес «Историю старой квартиры» на сцену

19 ноября на сцене Городского театра возникнет старая квартира, где время застыло, но при этом продолжает свой неумолимый бег. Путешествие сквозь столетие предлагает совершить зрителям режиссер Наталия Лапина в спектакле, поставленном по мотивам одноименного графического романа Александры Литвиной и Анны Десницкой «История старой квартиры».
Спектакль охватывает сто лет истории России, с 1902 по 2002 год, через призму судеб обитателей одной московской квартиры. Вместо сухих строк учебников — живые голоса непосредственных свидетелей эпохи. Монологи детей разных поколений, от дореволюционной эпохи до начала XXI века, складываются в мозаику, отражающую грандиозные перемены, социальные потрясения и надежды на будущее постоянно меняющейся страны.
Эпоха оставляет свой след не только на предметах, но и отпечатывается в судьбах людей. Старинная мебель, потертая одежда, книги с пожелтевшими страницами, детские игрушки – важную роль в спектакле играют предметы, молчаливые свидетели времени.
Режиссер Наталия Лапина о выборе материала: «Каждый раз, когда у нас возникают вопросы к настоящему, стоит посмотреть в прошлое. Ведь история содержит все ответы, все сценарии и формулы решения событий. И когда сегодня нам кажется, что жить стало очень тяжело, нужно посмотреть назад и увидеть, что такое уже было.
Мне нравится, что это история, рассказанная глазами детей. Это история про то, как люди идут сквозь время, про то, как одних людей победило время, а другие сами победили его».
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