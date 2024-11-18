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Город В доме Бака провели церемонию завершения реставрации

В доме Бака провели церемонию завершения реставрации

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В Петербурге 18 ноября провели торжественную церемонию завершения реставрации входных групп дома Бака. Местные жители собирали средства, получали согласования, организовывали и контролировали работы при поддержке фонда «Внимание» шесть лет. В общей сложности на реставрацию дверей и тамбуров было собрано 7,4 млн рублей.

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С парадных входных групп сняли арт-короба, которые ограждали их на время реставрации. Участники церемонии перерезали символическую ленточку в честь открытия обновленных дверей. Для всех желающих провели экскурсию с выходом на балкон воздушной галереи. Таблички в память о поддержке в сборе средств на реставрацию в ближайшее время разместят на боковых панелях внутри дверного тамбура.

Инициативные жильцы дома Бака объединились и взяли курс на совместную борьбу за сохранение своего дома в 2013 году. Вместе им удалось добиться досрочного капитального ремонта: его срок сместился с 2033-го на 2018 год. Но этого было недостаточно: городской капремонт не включал в себя реставрацию внутренних дверей и исторических интерьеров здания. Управляющая домом компания тоже взять на себя эту ношу не могла. Ремонт уличных дверей парадных также нуждался в доработке.

В 2018 году жители дома Бака обратились за помощью в фонд сохранения культурного наследия «Внимание», который на тот момент только появился. Сборы на реставрацию входных групп Дома Бака и разработку проекта восстановления витражей стали одним из первых проектов фонда. Последняя кампания по сбору средств на эти цели была завершена в середине октября 2024. В ноябре уже удалось закончить саму реставрацию. В обозримом будущем жильцы дома хотят приступить к восстановлению витражей.

В день завершения реставрации входных групп дома Бака начались «Дни Внимания в Подписных изданиях». Пять дней в книжном магазине на Литейном будут проходить бесплатные мероприятия, посвященные сохранению культурного наследия. 18 ноября, c 19:00 будет открытое обсуждение реставрации в доме Бака с участием экспертов. 19 ноября, с 19:00 состоится лекция о газете «Речь», которую выпускал Юлиан Бак, и о политической периодике в Российской империи начала XX века в целом. Полную программу событий можно увидеть в группе фонда «Внимание» в ВК.

Дом Бака находится на Кирочной, 24. Он известен своей оригинальной архитектурой, в частности воздушными галереями между основным корпусом и флигелем. Был построен в 1904–1905 годах в стиле эклектика по проекту архитектора Бориса Гиршовича. Заказчиком строительства выступал инженер путей сообщения, издатель газеты «Речь» Юлиан Бак. С 2001 года здание имеет статус выявленного объекта культурного наследия регионального значения.

«Фонтанка» подробно рассказывала о реставрации в доме Бака.

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