Симбиоз музыки, театра и VR оживит птицу Сирин в Филармонии

В Малом зале Филармонии 19 ноября состоится открытие XXXV фестиваля «Звуковые пути» концертом-спектаклем «Сирин выходит из комнаты». Это кроссжанровый проект, в котором переплетаются современная академическая музыка, театр и мультимедийные технологии.

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За режиссуру отвечают Иван Заславец и Ирина Криворукова, известные своими смелыми экспериментами в области современного театра. Они предлагают зрителям по-новому взглянуть на музыкальное искусство, стирая границы между реальным и воображаемым. Сценическая концепция будет дополнена элементами виртуальной реальности, разработанными выпускниками программы «Искусство и наука» Университета ИТМО. Этот цифровой компонент погрузит зрителей в атмосферу легенд и древнеславянских сказаний.

В центре повествования — образ птицы Сирин, заимствованный из древнеславянской мифологии. Огромная птица становится проводником зрителей в потусторонний мир. Цель этого проекта — попытка переосмыслить культурный код древнерусского общества и сопоставить его с реалиями нашего времени.

Молодые композиторы создадут для этого события уникальную партитуру — творческое посвящение Римскому-Корсакову: Константин Степанов — «Сирин пробуждается. Песня самому себе», Артур Зобнин — «Похвала пустыне», Алексей Глазков — «Шествие», Глеб Лукомец — «Сирин выходит», Олег Гудачев — «Сегодня мы были так прекрасны». Музыка становится не просто звуковым сопровождением, а драматургическим каркасом, на котором строится всё действие. Спектакль будет разворачиваться в формате site-specific, позволяя зрителям оказаться внутри созданного художниками пространства.