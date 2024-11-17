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Общество Премьера Мариинского театра Владимира Шклярова похоронят на Смоленском кладбище

Премьера Мариинского театра Владимира Шклярова похоронят на Смоленском кладбище

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Прощание с премьером Мариинского театра Владимиром Шкляровым пройдет в четверг, 21 ноября, в полдень в белом фойе театра. Отпевание — в 14 часов в Никольском Соборе, а похороны — на Смоленском кладбище. Об этом рассказала 17 ноября бывшая балерина Ирина Бартновская в своем канале.

39-летний Владимир Шкляров погиб в ночь на 16 ноября, упав с высоты за два дня до сложной операции. Предварительная версия СК — несчастный случай.

В репертуаре Владимира Шклярова известнейшие постановки Мариинского театра, где он выступал в том числе в главных партиях, в том числе, например, «Жизель», «Сильфида», «Корсар», «Баядерка», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Раймонда», «Щелкунчик», «Дон Кихот», «Ромео и Джульетта».

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