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Афиша Plus Документальный танцевальный спектакль «Саша и Алиса» представят в Петербурге

Документальный танцевальный спектакль «Саша и Алиса» представят в Петербурге

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16 ноября впервые в Санкт-Петербурге будет представлен документальный спектакль современного танца «Саша и Алиса», созданный хореографом Ксенией Бурмистровой. Этот показ состоится в рамках FamilyДвиж, проекта для детей и родителей, организованного платформой современного танца bereg, основанной хореографом Сашей Рудик.

FamilyДвиж стартует на площадке ESCABO, contemporary dance stage (ул. Пионерская, 50). Основная цель этого события — оживить восприятие родителей и детей, стимулируя диалог с собой, другим и искусством. В программе запланированы танцевально-двигательный мастер-класс и показ спектакля «Саша и Алиса».

«Саша и Алиса» — это глубокий и личный диалог мамы и дочери, основанный на реальных взаимоотношениях основательницы платформы bereg Саши Рудик и ее дочери Алисы. Этот спектакль предлагает зрителям посмотреть на сложный путь любви матери к своему ребенку. У каждой мамы свой путь, но у всех есть что-то общее: любовь к ребенку, сопереживание, попытки понять, возможность направить, желание дружить и быть поддержкой, желание быть понятым в ответ.

Ксения Бурмистрова, хореограф спектакля: «Для меня особо ценным в этой работе является эта самая „связь“, которую ни подделать, ни отработать специально. Связь мамы и дочери. Это нечто особо органичное, завораживающее и неповторимо честное. То, что цепляет и откликается в каждом. Потому что у каждого есть мама и есть какие-то с ней отношения. Для меня, как психолога крайне глубока эта тема. А для меня как хореографа, интересно поместить это явление в пространство сцены и перформанса. Я нахожу это уникальным стечением условий для захода на территорию смыслов, которые актуальны вне времени».

Платформа современного танца bereg — это московский проект, объединяющий регулярные занятия и проекты по современному танцу для детей и взрослых.

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