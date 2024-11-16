Документальный танцевальный спектакль «Саша и Алиса» представят в Петербурге

«Саша и Алиса» — это глубокий и личный диалог мамы и дочери, основанный на реальных взаимоотношениях основательницы платформы bereg Саши Рудик и ее дочери Алисы. Этот спектакль предлагает зрителям посмотреть на сложный путь любви матери к своему ребенку. У каждой мамы свой путь, но у всех есть что-то общее: любовь к ребенку, сопереживание, попытки понять, возможность направить, желание дружить и быть поддержкой, желание быть понятым в ответ.

Ксения Бурмистрова, хореограф спектакля: «Для меня особо ценным в этой работе является эта самая „связь“, которую ни подделать, ни отработать специально. Связь мамы и дочери. Это нечто особо органичное, завораживающее и неповторимо честное. То, что цепляет и откликается в каждом. Потому что у каждого есть мама и есть какие-то с ней отношения. Для меня, как психолога крайне глубока эта тема. А для меня как хореографа, интересно поместить это явление в пространство сцены и перформанса. Я нахожу это уникальным стечением условий для захода на территорию смыслов, которые актуальны вне времени».