В Одинцово загорелся частный детский дом. Среди детей есть пострадавшие

В СНТ в подмосковном Одинцовском районе в частном доме, где расположен приют, вечером 15 ноября произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС.

По информации MSK1.RU, речь может идти о доме для женщин, подвергшихся домашнему насилию, — «Горицвет». По данным МЧС, пострадало пятеро детей.

Двухэтажный дом горит по всей площади — 300 квадратных метров. Пожарным удалось спасти двоих взрослых. Пострадавшие дети были госпитализированы: у них диагностировано отравление угарным газом.

На месте работают 15 специалистов и 3 единицы техники. Причины произошедшего устанавливаются.

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