Суд арестовал бывшего снабженца ЖКС № 1 Калининского района по делу о взятке. Он признал, что брал откаты

Октябрьский районный суд отправил под стражу бывшего начальника отдела снабжения ООО «Жилкомсервис № 1 Калининского района» Андрея Лыкова. Ему вменяют взятку в миллион рублей.
О решении суда и фабуле дела 15 ноября сообщает Объединенная пресс-служба. По версии следствия, с которой сам Лыков согласен, еще в 2017 году он договорился с местным предпринимателем, что связанные с ним фирмы получат нужные им контракты. Договоренность имела под собой финансовую выгоду лично для Лыкова. Суммы откатов, судя по всему, были довольно скромными — выгодные взаимоотношения продолжались с 2018-го по июль 2024 года, за это время начальник получил 1 004 315 рублей.
Лыков признал вину, ему предъявлено обвинение. Стража определена до 11 января 2025 года.
Как ранее писала «Фонтанка», Лыков ушел с должности в мае этого года. Во время обыска у него дома нашли 12 тысяч евро.
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