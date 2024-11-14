У экс-начальника отдела ЖКС Калининского района при обыске нашли 12 тысяч евро. СК сообщил подробности дела

В Петербурге задержали бывшего начальника отдела снабжения ЖКС № 1 Калининского района. Его подозревают в получении от бизнесмена около 1 миллиона рублей взятки, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу и Ленобласти.

Источник: Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу

Источник: Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу







В отношении бывшего работника УК завели уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). По версии следствия, в 2017 году фигурант предложил бизнесмену приоритет в заключении договоров на поставку товаров. На небезвозмездной основе он якобы также согласился игнорировать нарушения со стороны поставщика. Предложение устроило предпринимателя, и он переводил на счета начальника отдела снабжения деньги в период с 2018 года по июль 2024 года. Отмечается, что подозреваемый ушел со своей должности в УК в мае этого года.

На месте проживания фигуранта провели обыски. Там нашли более 12 тысяч евро.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что с обысками пришли в ЖКС № 1 Калининского района. Сегодня около 11 часов утра всех находившихся в офисе компании попросили не покидать свои места, а двери закрыли на вход и выход.