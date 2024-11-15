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Общество Алексей Герман пожелал смерти Антону Долину* на фоне задержания его матери

Алексей Герман пожелал смерти Антону Долину* на фоне задержания его матери

6 636
15 комментариев

На странице Алексея Германа-младшего в социальной сети 15 ноября появился пост, в котором автор жестко высказался на тему давнего конфликта с кинокритиком Антоном Долиным и другими авторами публикаций, «устроивших ему травлю» после выхода фильма «Архитектор». Пост провисел порядка часа и был удален из общего доступа, но сохранился в обсуждениях читателей.

Упомянутые «лгали, выдумывали, что были подделки документов, которых не было, что Долина убрали из титров без предупреждения, хотя он сам просил, так как фильм частично финансировался российским государством, а ему нужно было получить ВНЖ в Латвии, и он таким образом обманывал Евросоюз, что не имеет связи с Россией (при этом деньги ему были выплачены в полном объеме в конце 22 года. От них он не отказался)», — говорилось в опубликованном сообщении.

Далее уточнялось, что потом Долин якобы признал, что подделки не было, — но никто у него не попросил прощения, хотя режиссер был на грани инсульта.

Автор поста добавил, что желает «травившим» его «сдохнуть в забвении», где бы они сейчас ни жили, — «а еще лучше пораньше, так как я надеюсь, что у вас будет не очень хорошо со страховкой, когда новая администрация в Штатах чуть закрутит кран».

Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом ДОЛИНЫМ АНТОНОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ либо касается деятельности иностранного агента ДОЛИНА АНТОНА ВЛАДИМИРОВИЧА.

Упомянутый конфликт вокруг фильма «Архитектор: история Алексея Германа и его фильмов», посвященного съемочному процессу картины «Трудно быть богом» и других лент режиссера, разворачивался в октябре 2023 года. Продюсер картины Алексей Боков объяснял «Фонтанке», что «говорить, что фамилия Долина была убрана из титров, а зачитанный им закадровый текст переозвучен, — некорректно», поскольку тот давно вышел из проекта и его заканчивали другие люди. Сам Долин тогда заявил, что его участие в работе над картиной не было фикцией: «Название моё. Концепция моя. Вся структура моя. Сценарий мой. Монтаж, скрупулезно расписанный по таймкодам, мой. Подбор интервьюируемых мой. Интервью брал я. Выбирал из них фрагменты для фильма тоже я. Закадровую музыку нашел и подобрал я».

Новое высказывание появилось на фоне сообщений о задержании в московском аэропорту матери Антона Долина — Вероники Долиной, прибывшей в Россию, чтобы проститься с бардом Дмитрием Сухаревым. Претензии к женщине возникли из-за лекарств, которые она перевозила с собой.

Антон Долин* признан Минюстом РФ иноагентом.

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Комментарии
15
Рострелли
1 час
Зря ты, Герман, свою карму измарал.
Koma2024
1 час
У Вероники Долиной прекрасные песни, пару обзоров Тарантино и Миядзаки у Антона смотрела, тоже очень неплохо
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