Продюсер фильма об Алексее Германе рассказал, почему Антон Долин* не указан в титрах как режиссер

Продюсер фильма «Архитектор: история Алексея Германа и его фильмов», премьера которого прошла 22 октября на «Ленфильме» в рамках кинофестиваля «Послание к человеку», прокомментировал «Фонтанке», почему в титрах не указан режиссером Антон Долин.
По словам Алексея Бокова, говорить, что фамилия Долина была убрана из титров, а зачитанный им закадровый текст переозвучен, — некорректно. Продюсер объясняет, что кинокритик, действительно, работал над картиной как режиссер — но давно вышел из проекта.
«Мы с Антоном питчевались (представляли картину на питчинге в Министерстве культуры для получения финансирования.— Прим.ред.) и начинали вместе этот проект, — рассказал Боков. — Но потом он по тем или иным причинам из проекта ушел, и мы заканчивали другой командой».
По словам продюсера, до Антона Долина у «Архитектора» был и другой режиссер: «Это изначально идея Алексея Алексеевича [Германа], и он приглашал разных режиссеров».
Со слов Бокова, Долин остановил работу над «Архитектором» еще в 2022 году, записанные к тому времени тексты и голоса были «рабочими», а ситуация, когда люди выходят из проектов, — не редкость. Но, несмотря на обстоятельства, фильм все же хотелось выпустить. Его вел Алексей Герман-младший — как художественный руководитель и в этом же качестве его заканчивал (вместе со вторым режиссером и режиссером монтажа), с ним работала его постоянный соавтор, художник Елена Окопная. Тем не менее фильм «Архитектор» нельзя назвать режиссерским проектом Германа.
Ранее критик Зинаида Пронченко в своем телеграм-канале написала, что «фильм «Архитектор» написал и снял Антон Долин», а Боков и Герман-младший «вымарали автора из произведения», и «даже голос Антона перезаписан».
Документальный фильм «Архитектор: история Алексея Германа и его фильмов» включает архивные кадры съемочного процесса ленты «Трудно быть богом», а также рассказ о том, как создавались другие фильмы Германа, и интервью с кинематографистами и зрителями. В декабре картина выйдет в онлайн-кинотеатре START.
* Антон Долин признан Минюстом иностранным агентом в 2022 году.