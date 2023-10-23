Продюсер фильма об Алексее Германе рассказал, почему Антон Долин* не указан в титрах как режиссер

Продюсер фильма «Архитектор: история Алексея Германа и его фильмов», премьера которого прошла 22 октября на «Ленфильме» в рамках кинофестиваля «Послание к человеку», прокомментировал «Фонтанке», почему в титрах не указан режиссером Антон Долин.



По словам Алексея Бокова, говорить, что фамилия Долина была убрана из титров, а зачитанный им закадровый текст переозвучен, — некорректно. Продюсер объясняет, что кинокритик, действительно, работал над картиной как режиссер — но давно вышел из проекта.



«Мы с Антоном питчевались (представляли картину на питчинге в Министерстве культуры для получения финансирования.— Прим.ред.) и начинали вместе этот проект, — рассказал Боков. — Но потом он по тем или иным причинам из проекта ушел, и мы заканчивали другой командой».

