«Всё нормально». Мать кинокритика Антона Долина* прокомментировала свое задержание в московском аэропорту

Нашим коллегам из MSK1.RU поэтесса рассказала немного больше. По данным портала, Долина прилетела в Москву из Израиля 14 ноября. В столицу мать кинокритика прибыла для того, чтобы проститься с бардом Дмитрием Сухаревым. О его смерти стало известно 11 ноября. Вероника Долина сообщила, что в аэропорту ее задержали из-за таблеток.

«Я с лекарствами проходила, я всегда с лекарствами. Пока я дома, всё благополучно», — сказала поэтесса. Никаких деталей она не уточнила.

По данным из открытых источников, Вероника Долина — автор более 500 произведений. В начале 1970-х она начала писать песни и исполняла их, аккомпанируя себе на гитаре. Дальше ее творческая карьера начала развиваться. К 2014 году у нее было выпущено 19 сборников стихов, 24 диска и 9 грампластинок.