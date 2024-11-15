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Общество «Всё нормально». Мать кинокритика Антона Долина* прокомментировала свое задержание в московском аэропорту

«Всё нормально». Мать кинокритика Антона Долина* прокомментировала свое задержание в московском аэропорту

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24 комментария

Певицу, поэтессу и мать кинокритика Антона Долина* Веронику Долину задержали в московском аэропорту Жуковский. 15 ноября «Фонтанка» связалась с Вероникой и попыталась выяснить, что произошло.

«Всё нормально», — ответила Вероника Долина, не дослушав вопрос.

Нашим коллегам из MSK1.RU поэтесса рассказала немного больше. По данным портала, Долина прилетела в Москву из Израиля 14 ноября. В столицу мать кинокритика прибыла для того, чтобы проститься с бардом Дмитрием Сухаревым. О его смерти стало известно 11 ноября. Вероника Долина сообщила, что в аэропорту ее задержали из-за таблеток.

«Я с лекарствами проходила, я всегда с лекарствами. Пока я дома, всё благополучно», — сказала поэтесса. Никаких деталей она не уточнила.

По данным из открытых источников, Вероника Долина — автор более 500 произведений. В начале 1970-х она начала писать песни и исполняла их, аккомпанируя себе на гитаре. Дальше ее творческая карьера начала развиваться. К 2014 году у нее было выпущено 19 сборников стихов, 24 диска и 9 грампластинок.

*Антон Долин признан Минюстом иностранным агентом в 2022 году.

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Комментарии
24
Klaustrofobik
2 часа
Какая мерзость мстить родителям и детям....
282437267
3 часа
трудно понять людей, оставляющих своих близких на съедение. трудно понять людей, которые всю жизнь прожили в этой стране и ничего не поняли..
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